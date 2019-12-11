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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T11:05+0300
https://ria.ru/20191211/1562245749.html
Руденя: тверским школьникам могут дать льготы на проезд в электричках
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РИА Новости

Руденя: тверским школьникам могут дать льготы на проезд в электричках

11:05 11.12.2019
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© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиИгорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Власти Тверской области не исключают, что школьникам и студентам предоставят льготы при приобретении билетов в пригородных кассах Твери на проезд в электричках.
"Сейчас работаем над этим вопросом. Я думаю, что к середине года мы к этому решению придем. Из Твери в Москву эти скидки будут введены на пригородные поездка, не только в "Ласточках", но и в обычных электричках", - сказал губернатор области Игорь Руденя на пресс-конференции в среду.
По словам главы региона, сейчас прорабатывается механизм оказания поддержки.
В пресс-службе областного правительства напомнили, что в настоящее время в регионе компенсируются затраты на проезд к месту обучения для иногородних студентов в возрасте до 23 лет из семей, где среднедушевой доход не превышает величину полуторакратного размера прожиточного минимума населения.
Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года
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