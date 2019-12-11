Руденя: тверским школьникам могут дать льготы на проезд в электричках

ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости . Власти Тверской области не исключают, что школьникам и студентам предоставят льготы при приобретении билетов в пригородных кассах Твери на проезд в электричках.

В пресс-службе областного правительства напомнили, что в настоящее время в регионе компенсируются затраты на проезд к месту обучения для иногородних студентов в возрасте до 23 лет из семей, где среднедушевой доход не превышает величину полуторакратного размера прожиточного минимума населения.