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Сибирские кардиохирурги заменили клапан сердца по новой технологии
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РИА Новости

Сибирские кардиохирурги заменили клапан сердца по новой технологии

11:03 11.12.2019 (обновлено: 11:36 11.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкНациональный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина
Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е. Н. Мешалкина. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 11 дек – РИА Новости. Кардиохирурги национального медицинского исследовательского центра им. Е.Н. Мешалкина заменили 78-летней женщине сердечный клапан по уникальной для России технологии через промежуток между ребрами, сообщает клиника в среду.
В медцентре пояснили, что еще в 2008 году женщине заменили пораженный митральный клапан сердца биологическим протезом. В октябре этого года у пациентки проявились симптомы сердечной недостаточности, кардиологи выяснили, что причиной стал отрыв двух створок протеза. Из-за ряда серьезных сопутствующих болезней (злокачественной опухоли кожи, сахарного диабета, гипотериоза) и тяжелого состояния пациентки традиционную "открытую" операцию в условиях искусственного кровообращения женщина могла не перенести.
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"Специалисты центра Мешалкина выполнили пациентке транскатетерную (с рассечением боковой поверхности грудной стенки и последующим введением катетера с протезом через верхушку левого желудочка сердца) имплантацию протеза митрального клапана, минимизировав хирургическую травму. Вмешательство выполнили на работающем сердце с использованием отечественного протеза по методике "клапан-в-клапан", заключающейся в сохранении каркаса прежнего клапана", - рассказали в клинике.
Катетер с протезом врачи провели через межреберный промежуток с рассечением менее 5 сантиметров кожи, максимально минимизировав хирургическую травму. Установка митрального клапана производилась в ранее установленный биопротез.
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"Основная сложность заключалась в том, чтобы правильно рассчитать размер имплантируемого клапана. Для этого мы запросили у производителя образец биопротеза, выпускаемый более 10 лет назад и в данный момент снятый с производства. По нему подобрали оптимальный размер протеза для имплантации, рассмотрели, как он должен закрепиться относительно каркаса ранее установленного клапана. До нас ни одно медицинское учреждение в стране не выполняло подобной имплантации в митральный биопротез", – приводятся в сообщении слова руководителя центра новых хирургических технологий Александра Богачева-Прокофьева.
По оценке специалистов, транскатетерная имплантация митрального клапана по методике "клапан-в-клапан" имеет большие перспективы в хирургическом лечении пациентов, для которых "открытое" вмешательство связано с большими рисками.
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