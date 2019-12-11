Сибирские кардиохирурги заменили клапан сердца по новой технологии

"Основная сложность заключалась в том, чтобы правильно рассчитать размер имплантируемого клапана. Для этого мы запросили у производителя образец биопротеза, выпускаемый более 10 лет назад и в данный момент снятый с производства. По нему подобрали оптимальный размер протеза для имплантации, рассмотрели, как он должен закрепиться относительно каркаса ранее установленного клапана. До нас ни одно медицинское учреждение в стране не выполняло подобной имплантации в митральный биопротез", – приводятся в сообщении слова руководителя центра новых хирургических технологий Александра Богачева-Прокофьева.