Путин поздравил с юбилеем газету "Московский комсомолец"

"Вы с уважением относитесь к богатейшему творческому, идейному наследию своих предшественников, воплощаете в жизнь разнообразные и неизменно интересные проекты, планы, инициативы. И потому, несмотря на почтенный возраст, "МК" сохраняет юношеский задор и особую, позитивную энергетику и по праву считается одним из признанных лидеров печатных СМИ в России", - говорится в сообщении.