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Путин поздравил с юбилеем газету "Московский комсомолец"
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РИА Новости

Путин поздравил с юбилеем газету "Московский комсомолец"

10:30 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив газеты "Московский комсомолец" со 100-летием издания, отметив, что "МК" сохраняет юношеский задор и позитивную энергетику, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Вы с уважением относитесь к богатейшему творческому, идейному наследию своих предшественников, воплощаете в жизнь разнообразные и неизменно интересные проекты, планы, инициативы. И потому, несмотря на почтенный возраст, "МК" сохраняет юношеский задор и особую, позитивную энергетику и по праву считается одним из признанных лидеров печатных СМИ в России", - говорится в сообщении.
Президент выразил уверенность в том, что издание будет успешно развиваться, и залог этого - коллектив "профессионалов-единомышленников, искренне любящих свою работу".
Председатель правительства России Дмитрий Медведев
9 декабря, 11:31
Медведев поздравил газету "Коммерсантъ" с юбилеем
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Московский комсомолецВладимир ПутинМоскваРоссияОбщество
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