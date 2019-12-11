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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-11T10:22+0300
https://ria.ru/20191211/1562243761.html
Руденя: новая детская больница в Твери должна стать эталонной
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РИА Новости

Руденя: новая детская больница в Твери должна стать эталонной

10:22 11.12.2019
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© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской областиГубернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
Губернатор Тверской области Игорь Руденя на заседании областного правительства
© Фото : предоставлено пресс- службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Детская областная клиническая больница в Твери, строительство которой начнется в начале следующего года, должна стать одним из топовых медицинских учреждений страны, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
"К реализации этого проекта мы шли несколько лет. В этом году закончили проектно-сметную документацию. Планируем срок строительства 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным", - сказал глава региона на пресс-конференции в среду.
Объем финансирования проекта из федерального бюджета составит порядка 5,8 миллиарда рублей. Заложено также региональное софинансирование из областного бюджета.
Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято губернатором весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.
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В пресс-службе областного правительства сообщили, что в создании проекта больницы принимали участие лучшие проектировщики России, были проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами детской областной больницы для обеспечения удобной логистики внутри здания.Предусмотрено комплексное развитие транспортной инфраструктуры: запланировано обустройство дорог, которые будут соединять учреждение с Санкт-Петербургским шоссе и проектируемым Западным мостом.
Новая больница будет рассчитана на 420 коек и 13,5 тысяч посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для "скорой помощи", вертолётной площадки.
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Тверская областьИгорь РуденяТверь
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