Руденя: новая детская больница в Твери должна стать эталонной

ТВЕРЬ, 11 дек – РИА Новости. Детская областная клиническая больница в . Детская областная клиническая больница в Твери , строительство которой начнется в начале следующего года, должна стать одним из топовых медицинских учреждений страны, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя

"К реализации этого проекта мы шли несколько лет. В этом году закончили проектно-сметную документацию. Планируем срок строительства 36 месяцев. Хотелось бы сделать проект не просто высокотехнологичным, а эталонным", - сказал глава региона на пресс-конференции в среду.

Объем финансирования проекта из федерального бюджета составит порядка 5,8 миллиарда рублей. Заложено также региональное софинансирование из областного бюджета.

Решение о строительстве новой детской областной больницы было принято губернатором весной 2017 года после пожара в старом корпусе учреждения.

В пресс-службе областного правительства сообщили, что в создании проекта больницы принимали участие лучшие проектировщики России, были проведены консультации с образцовыми московскими детскими больницами. Конфигурация будущего учреждения обсуждалась совместно с врачами детской областной больницы для обеспечения удобной логистики внутри здания.Предусмотрено комплексное развитие транспортной инфраструктуры: запланировано обустройство дорог, которые будут соединять учреждение с Санкт-Петербургским шоссе и проектируемым Западным мостом.