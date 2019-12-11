Власти Японии одобрили планы демонтажа двух реакторов на АЭС "Ои"

ТОКИО, 11 дек - РИА Новости. Управление по ядерному регулированию Управление по ядерному регулированию Японии одобрило планы вывода из эксплуатации двух атомных реакторов АЭС "Ои" в префектуре Фукуи, сообщило в среду агентство Киодо

Оператор станции компания Kansai Electric Power решила, что ей проще отказаться от двух реакторов, чем тратиться на выполнение требований повышения безопасности их эксплуатации.

По данным Киодо, компания потратит 118,7 миллиарда иен (около 1,1 миллиарда долларов) для демонтажа двух реакторов к 2049 году. Эти реакторы вырабатывают не более одного миллиона киловатт электроэнергии.

После аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году власти Японии ввели ограничение на действие атомных электростанций в стране в течение 40 лет с возможным продлением на 20 лет, если будут соблюдены строгие стандарты безопасности.

Срок действия первого и второго реакторов "Ои", введенных в строй в 1979 году, истекает, и в прошлом году компания Kansai Electric Power представила план вывода из эксплуатации двух реакторов АЭС.

Для их демонтажа потребуется утилизировать 23 тысячи тонны высокорадиоактивного мусора, а также более 13 тысяч тонн нерадиоактивных материалов.

Два других энергоблока были введены в строй соответственно в 1991 и 1993 годах и пока срок их действия не истек, они в рабочем состоянии.

Станция "Ои" расположена на западе главного японского острова Хонсю. На АЭС находятся четыре водо-водяных ядерных реактора: первые два мощностью 1175 мегаватт и два мощностью 1180 мегаватт.

До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.