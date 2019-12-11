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Власти Японии одобрили планы демонтажа двух реакторов на АЭС "Ои"
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РИА Новости

Власти Японии одобрили планы демонтажа двух реакторов на АЭС "Ои"

10:12 11.12.2019 (обновлено: 10:19 11.12.2019)
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© AP Photo / Shizuo KambayashiАЭС Ои на острове Хонсю, Япония
АЭС Ои на острове Хонсю, Япония
© AP Photo / Shizuo Kambayashi
АЭС Ои на острове Хонсю, Япония
ТОКИО, 11 дек - РИА Новости. Управление по ядерному регулированию Японии одобрило планы вывода из эксплуатации двух атомных реакторов АЭС "Ои" в префектуре Фукуи, сообщило в среду агентство Киодо.
Оператор станции компания Kansai Electric Power решила, что ей проще отказаться от двух реакторов, чем тратиться на выполнение требований повышения безопасности их эксплуатации.
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По данным Киодо, компания потратит 118,7 миллиарда иен (около 1,1 миллиарда долларов) для демонтажа двух реакторов к 2049 году. Эти реакторы вырабатывают не более одного миллиона киловатт электроэнергии.
После аварии на АЭС в Фукусиме в 2011 году власти Японии ввели ограничение на действие атомных электростанций в стране в течение 40 лет с возможным продлением на 20 лет, если будут соблюдены строгие стандарты безопасности.
Срок действия первого и второго реакторов "Ои", введенных в строй в 1979 году, истекает, и в прошлом году компания Kansai Electric Power представила план вывода из эксплуатации двух реакторов АЭС.
Для их демонтажа потребуется утилизировать 23 тысячи тонны высокорадиоактивного мусора, а также более 13 тысяч тонн нерадиоактивных материалов.
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Два других энергоблока были введены в строй соответственно в 1991 и 1993 годах и пока срок их действия не истек, они в рабочем состоянии.
Станция "Ои" расположена на западе главного японского острова Хонсю. На АЭС находятся четыре водо-водяных ядерных реактора: первые два мощностью 1175 мегаватт и два мощностью 1180 мегаватт.
До аварии на АЭС "Фукусима-1" атомная энергетика обеспечивала до 30% потребностей Японии. В 2011 году после землетрясения, магнитуда которого составила 9,0, гигантская волна высотой 15 метров обрушилась на АЭС в Фукусиме, вызвав крупнейшую атомную аварию после трагедии в Чернобыле. Во время аварии произошли неоднократные выбросы радиации в воду и атмосферу. Ликвидация аварии, включая демонтаж реакторов, займет около 40 лет.
После этой аварии в Японии были остановлены все 48 атомных реакторов. Однако затем было принято решение начать перезапуск остановленных станций с условием, что они будут соответствовать новым требованиям безопасности, утвержденным после аварии на АЭС "Фукусима-1".
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Фукусима (префектура)Фукусима-1ЯпонияВ мире
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