Источник: повторный запуск "Глонасс-М" с Плесецка назначили на среду

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Запуск навигационного спутника " Запуск навигационного спутника " Глонасс-М " с космодрома Плесецк , отложенный накануне, состоится в среду, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк намечался на 10 декабря. Во вторник другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что запуск был отложен из-за неготовности третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".

"Специалисты разобрались с причиной, государственная комиссия разрешила пуск, старт планируется в 11.55 мск", - сказал собеседник агентства, не уточняя причины.

Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.

Ранее еще один источник агентства в отрасли рассказал, что новый аппарат должен заменить на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок в семь лет.