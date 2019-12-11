Источник: повторный запуск "Глонасс-М" с Плесецка назначили на среду

Пуск ракеты "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк намечался на 10 декабря. Во вторник другой источник в отрасли сообщил РИА Новости, что запуск был отложен из-за неготовности третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1б".
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"Специалисты разобрались с причиной, государственная комиссия разрешила пуск, старт планируется в 11.55 мск", - сказал собеседник агентства, не уточняя причины.
В Роскосмосе РИА Новости не стали комментировать данную информацию.
Ранее еще один источник агентства в отрасли рассказал, что новый аппарат должен заменить на орбите спутник "Глонасс-М" с системным номером 742, который перестал функционировать в августе, отработав гарантийный срок в семь лет.
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (25 "Глонасс-М" и два "Глонасс-К"), из которых 22 работают по целевому назначению, один находится в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, еще три - на техническом обслуживании. Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.