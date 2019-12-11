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Туман нарушил работу аэропорта "Симферополь" в Крыму
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РИА Новости

Туман нарушил работу аэропорта "Симферополь" в Крыму

09:17 11.12.2019 (обновлено: 09:35 11.12.2019)
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© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкТакси у здания терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь"
Такси у здания терминала Крымская волна международного аэропорта Симферополь
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Такси у здания терминала "Крымская волна" международного аэропорта "Симферополь". Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Девять рейсов задерживаются и один отменен из-за тумана в международном аэропорту "Симферополь" в Крыму, сообщает пресс-служба авиаузла.
"В аэропорту "Симферополь" из-за тумана задерживается прибытие и вылет девяти воздушных судов, один рейс был отменен. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами", - говорится в сообщении.
При этом командиры пяти воздушных судов, летевших в Крым во вторник, приняли решение направиться на запасные аэродромы в Сочи и Анапу.
Улучшение погодных условий, по данным аэропорта, ожидается после полудня.
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