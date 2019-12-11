Туман нарушил работу аэропорта "Симферополь" в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек – РИА Новости. Девять рейсов задерживаются и один отменен из-за тумана в международном аэропорту "Симферополь" в Крыму, сообщает пресс-служба авиаузла.
"В аэропорту "Симферополь" из-за тумана задерживается прибытие и вылет девяти воздушных судов, один рейс был отменен. Авиакомпании обеспечивают пассажиров задержанных рейсов всеми положенными услугами", - говорится в сообщении.
При этом командиры пяти воздушных судов, летевших в Крым во вторник, приняли решение направиться на запасные аэродромы в Сочи и Анапу.
Улучшение погодных условий, по данным аэропорта, ожидается после полудня.