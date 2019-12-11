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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

09:08 11.12.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие ЛНР
Военнослужащие ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 11 дек - РИА Новости. Украинские силовики один раз за минувшие сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 9 декабря украинские силовики один раз нарушили режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
Военнослужащие армии Украины
10 декабря, 09:25
В ЛНР заявили о перестрелке украинских силовиков и националистов
"За 10 декабря со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и гранатометов по подконтрольному республике населенному пункту Логвиново.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, на встречах в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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