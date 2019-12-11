Министерство госуправления Сахалина возглавит представитель РусАла

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 дек – РИА Новости. Министерство госуправления в правительстве Министерство госуправления в правительстве Сахалинской области возглавит директор департамента корпоративного университета компании "РусАл" Юлия Рокотянская, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Юлия Рокотянская займется созданием нового министерства на базе департамента кадровой политики правительства области. А с 1 февраля 2020 года возглавит новое ведомство - министерство госуправления Сахалинской области", - говорится в распространенном пресс-релизе.

По информации правительства, у руководителя создаваемой структуры три высших образования: Рокотянская окончила Волгоградский государственный педагогический университет по специальности "учитель математики и информатики", затем Московскую юридическую академию им. О.Е. Кутафина, а в 2016 году получила международную степень в лондонском университете Кингстона в области управления персоналом.

До назначения на Сахалин Рокотянская прошла карьерный путь от специалиста по кадрам до руководителя подразделений по управлению персоналом в крупных производственных компаниях, последние 10 лет занимала должность директора Корпоративного университета ОК "РусАл".

Новая структура в областном правительстве будет отвечать за внутреннюю кадровую политику и кадровые вопросы, в том числе за подбор, обучение, переподготовку персонала и формирование резерва.