В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек

Ранее со ссылкой на агентство сообщалось, что заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с конвоем НАТО в районе Баграм. Позже источник агентства в НАТО опроверг сообщения об атаке на конвой альянса. По его словам, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы.