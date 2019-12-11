В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек

Ранее со ссылкой на агентство сообщалось, что заложенная в автомобиль бомба взорвалась рядом с конвоем НАТО в районе Баграм. Позже источник агентства в НАТО опроверг сообщения об атаке на конвой альянса. По его словам, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы.
“Глава района Баграм сообщил Пажвак, что более 30 гражданских лиц получили ранения в результате подрыва двух заминированных автомобилей рядом с авиабазой в районе Баграм”, - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Чиновник также отметил, что в результате взрыва были повреждены и разрушены дома. При этом, по словам местных чиновников, нападение произошло к югу от базы Баграм.
Massive car bomb target Bagram military base in Parwan: By Ahmad Fareed Tanha on 11 December 2019 CHARIKAR (Pajhwok): Two car bombs targeted the huge foreign military base in the Bagram district of central Parwan province... read more https://t.co/bxEcvJuHi2 pic.twitter.com/Kpl3XuJuAB— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) December 11, 2019
В свою очередь, телеканал Tolo News ссылается на местные власти и отмечает, что пострадало по меньшей мере пять человек, включая женщину и ребенка.
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