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В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек
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РИА Новости

В Афганистане при взрыве рядом с авиабазой пострадали более 30 человек

08:03 11.12.2019 (обновлено: 08:29 11.12.2019)
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© AP Photo / Massoud HossainiПолицейский в Афганистане
Полицейский в Афганистане
© AP Photo / Massoud Hossaini
Полицейский в Афганистане. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Более 30 человек пострадали в результате взрыва рядом с авиабазой НАТО в афганском районе Баграм в провинции Парван, передает агентство Пажвак.
Ранее со ссылкой на агентство сообщалось, что заложенная в автомобиль бомба взорвалась  рядом с конвоем НАТО в районе Баграм. Позже источник агентства в НАТО опроверг сообщения об атаке на конвой альянса. По его словам, атака была нацелена на больницу, строящуюся недалеко от военной базы.
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“Глава района Баграм сообщил Пажвак, что более 30 гражданских лиц получили ранения в результате подрыва двух заминированных автомобилей рядом с авиабазой в районе Баграм”, - говорится в сообщении агентства в Twitter.
Чиновник также отметил, что в результате взрыва были повреждены и разрушены дома. При этом, по словам местных чиновников, нападение произошло к югу от базы Баграм.
В свою очередь, телеканал Tolo News ссылается на местные власти и отмечает, что пострадало по меньшей мере пять человек, включая женщину и ребенка.
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