МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российское министерство иностранных дел отреагировало на слова адвоката обвиняемого в РФ в шпионаже американца Пола Уилана, усомнившегося в утверждениях главы МИД Сергея Лаврова об угрозах работникам ФСИН со стороны американца.
Ранее Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Уилан допускает "аррогантные высказывания", чтобы создать себе образ мученика, "ведет себя вызывающе" и "угрожает сотрудникам федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью". Позже на это высказывание отреагировал адвокат подзащитного, усомнившегося в том, что "все происходило так, как сказал глава МИД", и что Уилан не мог нигде взять дрель.
На странице российского МИД в Facebook указывается, что "адвокаты Уилана явно ему не помогают". "Не знают ничего о своем подзащитном. Рассказываем адвокатам, где Уилан "возьмет дрель". На столе у следователя стояла примерно такая, для прошивки документов", - говорится в сообщении МИД.
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"Ее Уилан и хотел использовать не по назначению. Так что советуем всем, кто защищает Уилана, ближе узнать клиента. И, возможно, что-то ему посоветовать", - добавляется в сообщении.
В МИД задаются вопросом, "что сделали ли бы в американской тюрьме", если бы там такие угрозы высказывал заключенный.
Лефортовский суд Москвы в конце октября продлил обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану срок содержания под стражей как минимум до 29 декабря. Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста, заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела. Уилан участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.