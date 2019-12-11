МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова

Ранее Лавров на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Уилан допускает "аррогантные высказывания", чтобы создать себе образ мученика, "ведет себя вызывающе" и "угрожает сотрудникам федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью". Позже на это высказывание отреагировал адвокат подзащитного, усомнившегося в том, что "все происходило так, как сказал глава МИД", и что Уилан не мог нигде взять дрель.

На странице российского МИД в Facebook указывается, что "адвокаты Уилана явно ему не помогают". "Не знают ничего о своем подзащитном. Рассказываем адвокатам, где Уилан "возьмет дрель". На столе у следователя стояла примерно такая, для прошивки документов", - говорится в сообщении МИД.

"Ее Уилан и хотел использовать не по назначению. Так что советуем всем, кто защищает Уилана, ближе узнать клиента. И, возможно, что-то ему посоветовать", - добавляется в сообщении.

В МИД задаются вопросом, "что сделали ли бы в американской тюрьме", если бы там такие угрозы высказывал заключенный.

Лефортовский суд Москвы в конце октября продлил обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану срок содержания под стражей как минимум до 29 декабря. Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста, заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела. Уилан участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО.