В Киеве рассказали о "жесткости" Зеленского на переговорах по газу

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото

Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце

По утверждению Витренко, переговоры были полезными, несмотря на то, что изначально он "не был в восторге" от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража в "нормандском формате".

Отвечая на комментарии пользователей, представитель "Нафтогаза" назвал обсуждение транзитного вопроса "напряженным". "Но президент Украины был жестким", - написал он.

В понедельник в рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, России и Украины) прошли переговоры между Москвой и Киевом, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину.