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В Киеве рассказали о "жесткости" Зеленского на переговорах по газу
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РИА Новости

В Киеве рассказали о "жесткости" Зеленского на переговорах по газу

01:39 11.12.2019
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце. Архивное фото
МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Украинский президент Владимир Зеленский на переговорах с Россией о транзите газа в ходе "нормандского" саммита был "жестким", об этом написал в Facebook исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
По утверждению Витренко, переговоры были полезными, несмотря на то, что изначально он "не был в восторге" от перспективы обсуждения вопросов транзита газа и выполнения решения Стокгольмского арбитража в "нормандском формате".
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Отвечая на комментарии пользователей, представитель "Нафтогаза" назвал обсуждение транзитного вопроса "напряженным". "Но президент Украины был жестким", - написал он.
В понедельник в рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, России и Украины) прошли переговоры между Москвой и Киевом, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину.
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам встречи заявил, что вопрос "удалось разблокировать" и теперь на уровне советников будут обсуждаться детали. В частности, по словам Зеленского, удалось снять вопрос о компенсации 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража - страна согласна получить ее газом. При этом украинский президент отметил, что выросла вероятность подписания транзитного контракта на выгодный для Украины срок в 10 лет.
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"Нормандский" саммит в ПарижеЮрий ВитренкоНафтогаз УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
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