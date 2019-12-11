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Религия и мировоззрение
2019-12-11T08:00+0300
https://ria.ru/20191211/1562227079.html
"Мы предупреждали". Немецкие евреи заявили об угрозе для континента
https://cdn22.img.ria.ru/images/90026/18/900261863_0:316:2000:1441_1036x0_80_0_0_9630190c282e6885dcecbe8685ee1c06.jpg
РИА Новости

"Мы предупреждали". Немецкие евреи заявили об угрозе для континента

08:00 11.12.2019
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© РИА Новости / Валерий МельниковПразднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
Празднование Еврейского Нового года Рош ха-Шана
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Европарламент обсуждает вопрос увеличения расходов на безопасность синагог. Поводом послужили события последних месяцев в Германии: нападение на синагогу в Галле и другие инциденты, свидетельствующие об усилении антисемитизма. Кроме того, немецкие евреи все чаще жалуются на притеснения на бытовом уровне — и уже готовы бежать из страны.

"Плюются из-за кипы"

Впервые за четверть века глава немецкого правительства посещает знаковое для Германии место — концлагерь Аушвиц-Биркенау (Освенцим) в Польше. Там Ангела Меркель произносит 15-минутную речь, постоянно делая паузы: говорить что-либо в "самом мрачном месте на Земле" действительно очень трудно.
А еще труднее канцлеру от того, что напротив сидят не только бывшие узники Аушвица, но и молодые евреи из Берлина. Они тоже не понаслышке знают, что такое антисемитизм.
"Мне неоднократно плевали под ноги только потому, что на мне была кипа. И это происходило в центре города! Когда я рассказываю своим друзьям из других стран о таких случаях, они удивленно произносят: это и вправду с тобой произошло? А мы даже не знали, что в Германии существует антисемитизм!" — рассказал журналистам о своем опыте Дэниэль Эстрин, один из гостей памятной церемонии с участием Меркель в Аушвице.
Слова жителя Берлина подтверждает и статистика: по данным МВД, за год проявлений антисемитизма в Германии стало больше на 20 процентов. Из 1646 преступлений на почве ненависти к евреям 62 — насильственные.
Но до печальной статистики в Германии никому не было дела, пока не случилось страшное. В начале октября в немецком городе Галле, который очень любит Меркель, 27-летний Стефан Балльет с оружием наперевес пытался прорваться в синагогу во время молитвы. В результате нападения два человека погибли, семеро пострадали.
"На самом деле жертв могло быть и больше. Но мой хороший знакомый Йозеф Ремис, кантор синагоги в Галле, вовремя закрыл дверь, не дав преступнику проникнуть за порог. Он же вовремя эвакуировал всех пожилых людей из главного зала здания в подсобные помещения", — рассказывает РИА Новости глава Центрального совета раввинов Германии Авиталь Апель.
В тот день, 9 октября, евреев по всей Германии объял настоящий страх. Верующие шли на молитву по случаю праздника Судного дня (Йом Кипур), а их встречали усиленные наряды полиции и военных.
"Мы все страшно перепугались: ведь это был день строгого поста, когда мы не пользуемся средствами связи. Лишь от соседей и знакомых я узнала о стрельбе в Галле. Это очень неожиданная новость — я знаю, что подобные нападения были в соседних странах, например во Франции. Германия ведь всегда считалась относительно спокойным местом", — говорит прихожанка синагоги в Мюнхене Ривка Гольберг.
© AP Photo / dpa/Robert MichaelПолицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
Полицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019
© AP Photo / dpa/Robert Michael
Полицейские у здания синагоги в городе Галле, Германия. 9 октября 2019

При чем тут политика

Действительно, волна нападений на синагоги, прокатившаяся по Европе в 2015-2017 годах, миновала Германию. И тем более неожиданной стала атака в Галле: ее совершил не выходец с Ближнего Востока, а сторонник праворадикальной партии "Альтернатива для Германии" (AfD).
"Я неоднократно говорил — и год, и два, и три года назад, — что усиление праворадикальных настроений в Европе может привести к печальным последствиям. К сожалению, мои опасения сбылись", — признался РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.
Именно с ростом популярности AfD в еврейской общине связывают всплеск ненависти к евреям в Германии. Праворадикальная партия за два года стала второй по популярности политической силой. И если, по данным Антидиффамационной лиги США, два года назад антисемитских взглядов придерживался примерно каждый шестой немец, то теперь, согласно опросу конца ноября, — каждый четвертый.
"Как раз в Галле (федеральная земля Саксония. — Прим. ред.) проблема с неонацистами наиболее остра, как и в соседней Тюрингии. Причем, к сожалению, эта зараза проникла даже в школы. Я недавно ездил в музей концлагеря Бухенвальд — одна из сотрудниц сказала мне, что приезжающие на экскурсии дети из окрестных населенных пунктов ассоциируют себя с нацистскими палачами. Десять-пятнадцать лет назад такое даже представить было нельзя!" — возмущается раввин Апель.

План действий

Среди членов еврейской общины, по словам Апеля, все чаще слышны разговоры о возможном бегстве из страны. Сейчас в Германии проживают почти 120 тысяч евреев. Многие из них не уверены в собственной безопасности.
"Уровень угрозы для общины возрастает, хотя компетентные органы еще недавно нам говорили, что это совсем не так", — подчеркивает в беседе с РИА Новости один из попечителей синагоги в Кельне Герман Мойжес.
И поэтому еврейские общины в Германии вынуждены увеличивать расходы на охрану. Власти, конечно, тоже выделяют какие-то средства, но их явно недостаточно.
Поэтому тема увеличения госфинансирования еврейских общин стала предметом горячих споров не только в Германии, но и на общеевропейском уровне. Наиболее активно этот вопрос обсуждают в Брюсселе.
"Нужен план действий по обеспечению безопасности всех европейских общин. Мы обсуждаем этот вопрос с главой Еврокомиссии Урсулой фон Ляйен", — сообщил член рабочей группы Европарламента по противодействию антисемитизму, немецкий депутат Сергей Лагодинский.
Ведь поставившая на уши всю Европу трагедия в Галле, по его словам, — прежде всего "прокол системы".
"Еще до нападения было очевидно, что еврейским общинам угрожают. Просто удара ждали со стороны экстремистов из ближневосточных стран. Но у евреев еще есть и "друзья" на правом фланге — до трагедии в Галле не все понимали, что они тоже представляют реальную опасность", — говорит Лагодинский.
В целом же число нападений на евреев в Германии, по данным депутата, неуклонно растет. И тенденция явно стремится охватить соседние страны. Поэтому проблема с антисемитизмом, по словам политика, "стала критической" для всей Европы.
Раввин Пинхас Гольдшмидт
28 ноября, 08:00Религия и мировоззрение
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Религия и мировоззрениеЕвропарламентПинхас ГольдшмидтМВД ФРГАушвиц-Биркенау (концлагерь)Аналитика - Религия и мировоззрениеЕврокомиссияАнгела МеркельМюнхенСШАБерлин (город)В мире
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