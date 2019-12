Больше не дикий зверь. Кто и зачем одомашнил человека

© Constantina Theofanopoulou et al. Self-domestication in Homo sapiens: Insights from comparative genomics. PLoS One. Published: October 18, 2017. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185306 У современных людей по сравнению с неандертальцами сгладились надбровные дуги, уменьшились зубы, поменялись форма и размер черепа, исчез прогнатизм (слева — череп Homo sapiens, справа — неандертальца). Похожие изменения произошли и у собак по сравнению с волками: укоротились зубы, уменьшилась голова (слева — череп собаки, справа — волка)