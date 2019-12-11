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Туризм
2019-12-11T08:00+0300
https://ria.ru/20191211/1561927897.html
Город Моцарта, шоколада и запретной любви. Тайны старинного Зальцбурга
https://cdn24.img.ria.ru/images/102195/50/1021955038_0:104:2000:1229_1036x0_80_0_0_92bfbe3f1d605143f3a4c2b9d175e69a.jpg
РИА Новости

Город Моцарта, шоколада и запретной любви. Тайны старинного Зальцбурга

08:00 11.12.2019
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Зальцбург прежде всего знаменит тем, что там родился Вольфганг Амадей Моцарт. Здесь многое с ним связано — топонимика, фирменные сувениры и сладости, музыкальный фестиваль. Есть и дом-музей. Но этот средневековый австрийский город интересен не только этим. О местном ресторане, которому больше 12 веков, дворце запретной любви и знаменитых десертах — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Tourismus Salzburg

Зальцбург в переводе с немецкого — "Соляной замок". Четвертый по величине город Австрии назван так из-за того, что рядом много месторождений соли.

Как правило, туристы приезжают сюда из Мюнхена (расстояние — 145 километров, полтора часа на электричке) или Вены (300 километров, 2,5 часа на скоростном поезде).

Вид на город Зальцбург
1 из 16

Зальцбург в переводе с немецкого — "Соляной замок". Четвертый по величине город Австрии назван так из-за того, что рядом много месторождений соли.

Как правило, туристы приезжают сюда из Мюнхена (расстояние — 145 километров, полтора часа на электричке) или Вены (300 километров, 2,5 часа на скоростном поезде).

© Фото : Tourismus Salzburg
© Фото : Pixabay/Hans

Музею Моцарта уже почти полтора века. Он родился именно в этом доме — в 1756 году. Здесь хранятся первые инструменты композитора: скрипка и клавесин, а также его нотные тетради, колыбель и платяной шкаф.

Дом-музей Моцарта в Зальцбурге
2 из 16

Музею Моцарта уже почти полтора века. Он родился именно в этом доме — в 1756 году. Здесь хранятся первые инструменты композитора: скрипка и клавесин, а также его нотные тетради, колыбель и платяной шкаф.

© Фото : Pixabay/Hans
© Фото : Надежда Шелегина

Дом-музей находится в Старом городе, на улице Гетрайдегассе (Getreidegasse), соединяющей ратушу и главную площадь Резиденцплац. Сейчас это главная торговая улица в историческом центре с десятками магазинов.

Улица Гетрайдегассе (Getreidegasse)
3 из 16

Дом-музей находится в Старом городе, на улице Гетрайдегассе (Getreidegasse), соединяющей ратушу и главную площадь Резиденцплац. Сейчас это главная торговая улица в историческом центре с десятками магазинов.

© Фото : Надежда Шелегина
© Фото : Надежда Шелегина

Площадь в Старом городе носит имя Моцарта. В ее центре — памятник композитору, неподалеку — одноименное кафе.

Зальцбург. Памятник Моцарту
4 из 16

Площадь в Старом городе носит имя Моцарта. В ее центре — памятник композитору, неподалеку — одноименное кафе.

© Фото : Надежда Шелегина
© Фото : Pixabay/szocsi

Там подают знаменитые зальцбургские клёцки (Salzburger Nockerln) — ванильное суфле. Считается, что присыпанные сахарной пудрой сладкие горы символизируют настоящие, окружающие город.

Зальцбургские клёцки
5 из 16

Там подают знаменитые зальцбургские клёцки (Salzburger Nockerln) — ванильное суфле. Считается, что присыпанные сахарной пудрой сладкие горы символизируют настоящие, окружающие город.

© Фото : Pixabay/szocsi
© Фото : Pixabay/5598375

Среди сувениров, привозимых из Зальцбурга, — конфеты "Моцарткугель". Их в 1890 году начал выпускать местный кондитер Пауль Фюрст. Через пятнадцать лет они получили золотую медаль на парижской гастрономической выставке. Форма конфет менялась: они были и плоские, и прямоугольные, но начинка все та же — фисташковый марципан и нуга.

Шоколад с изображением Моцарта
6 из 16

Среди сувениров, привозимых из Зальцбурга, — конфеты "Моцарткугель". Их в 1890 году начал выпускать местный кондитер Пауль Фюрст. Через пятнадцать лет они получили золотую медаль на парижской гастрономической выставке. Форма конфет менялась: они были и плоские, и прямоугольные, но начинка все та же — фисташковый марципан и нуга.

© Фото : Pixabay/5598375
© Фото : Надежда Шелегина

В Старом городе мало кто из туристов заходит в монастырь Святого Петра, говорит гид по Зальцбургу Андрей Зальпиус. А зря: там можно посмотреть на древние христианские катакомбы (IV век), в которых жили отшельники, и на старинное кладбище, где похоронены самые известные горожане.

Зальцбург. Церковь Святого Петра
7 из 16

В Старом городе мало кто из туристов заходит в монастырь Святого Петра, говорит гид по Зальцбургу Андрей Зальпиус. А зря: там можно посмотреть на древние христианские катакомбы (IV век), в которых жили отшельники, и на старинное кладбище, где похоронены самые известные горожане.

© Фото : Надежда Шелегина
© Фото : Надежда Шелегина

Катакомбы вырублены в отвесной стене горы Мёнхсберг, к которой примыкает монастырь.

Зальцбург. Катакомбы и кладбище в монастыре Святого Петра
8 из 16

Катакомбы вырублены в отвесной стене горы Мёнхсберг, к которой примыкает монастырь.

© Фото : Надежда Шелегина
© Фото : Pixabay/Hans

Собор Святого Петра внешне выглядит скромно. Тем сильнее впечатление от его роскошного барочного интерьера, расписанных стен и потолка. Моцарт писал, но так и не завершил мессу Си минор специально для исполнения в этом храме. Теперь она звучит в дни Зальцбургского летнего фестиваля.

Рядом с собором — один из самых старинных в мире ресторанов "Погребок Апостола Петра". На этом месте 1200 лет назад была харчевня.

Церковь Святого Петра в Зальцбурге
9 из 16

Собор Святого Петра внешне выглядит скромно. Тем сильнее впечатление от его роскошного барочного интерьера, расписанных стен и потолка. Моцарт писал, но так и не завершил мессу Си минор специально для исполнения в этом храме. Теперь она звучит в дни Зальцбургского летнего фестиваля.

Рядом с собором — один из самых старинных в мире ресторанов "Погребок Апостола Петра". На этом месте 1200 лет назад была харчевня.

© Фото : Pixabay/Hans
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Замок-крепость Хоэнзальцбург построен в XI веке на 120-метровой горе Фестунг.

Подняться туда можно пешком или на фуникулере — современном. А первый в мире фуникулер здесь оборудовали в 1500 году для доставки различных товаров.

Зальцбург
10 из 16

Замок-крепость Хоэнзальцбург построен в XI веке на 120-метровой горе Фестунг.

Подняться туда можно пешком или на фуникулере — современном. А первый в мире фуникулер здесь оборудовали в 1500 году для доставки различных товаров.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© Фото : Надежда Шелегина

Хоэнзальцбург осаждали лишь однажды: в 1525 году крестьяне и горожане пытались свергнуть князя Маттеуса Ланга, но так и не смогли проникнуть за крепостные стены.

Зальцбург. Внутри крепости
11 из 16

Хоэнзальцбург осаждали лишь однажды: в 1525 году крестьяне и горожане пытались свергнуть князя Маттеуса Ланга, но так и не смогли проникнуть за крепостные стены.

© Фото : Надежда Шелегина
© Фото : Надежда Шелегина

Хоэнзальцбург был не только резиденцией архиепископа, местной знати, но и казармой, складом и тюрьмой.

Сейчас в замке-крепости действуют музеи истории Зальцбурга, оружия, марионеток.

Зальцбург. Внутри крепости
12 из 16

Хоэнзальцбург был не только резиденцией архиепископа, местной знати, но и казармой, складом и тюрьмой.

Сейчас в замке-крепости действуют музеи истории Зальцбурга, оружия, марионеток.

© Фото : Надежда Шелегина
© Фото : Надежда Шелегина

На противоположном от крепости берегу реки Зальцах — церковь Святого Себастьяна и кладбище с могилами отца Моцарта, а также знаменитого врача и алхимика Парацельса, рассказывает гид по Зальцбургу Игорь Ротэрмель.

Парацельсу приписывают крылатую фразу: "Все — яд, все — лекарство; то и другое определяет доза".

Вид на город и реку Зальцах
13 из 16

На противоположном от крепости берегу реки Зальцах — церковь Святого Себастьяна и кладбище с могилами отца Моцарта, а также знаменитого врача и алхимика Парацельса, рассказывает гид по Зальцбургу Игорь Ротэрмель.

Парацельсу приписывают крылатую фразу: "Все — яд, все — лекарство; то и другое определяет доза".

© Фото : Надежда Шелегина
© Фото : Надежда Шелегина

Неподалеку от церкви и кладбища есть еще одна достопримечательность — дворец Мирабель. Его еще называют "местом запретной любви".

Дворец в начале XVII века построили по приказу епископа Вольфа Дитриха фон Ратенау для его возлюбленной Соломии Альт, и назывался он тогда дворцом Альтенау.

По церковным канонам Ратенау не мог жениться и иметь детей. Но у этой пары их было 15. После ареста епископа его племянник выгнал из дворца Соломию со всем семейством. И чтобы ничто не напоминало о позоре, дворец переименовали в Мирабель — "очень красивый" по-итальянски.

Зальцбург. Сады Мирабель
14 из 16

Неподалеку от церкви и кладбища есть еще одна достопримечательность — дворец Мирабель. Его еще называют "местом запретной любви".

Дворец в начале XVII века построили по приказу епископа Вольфа Дитриха фон Ратенау для его возлюбленной Соломии Альт, и назывался он тогда дворцом Альтенау.

По церковным канонам Ратенау не мог жениться и иметь детей. Но у этой пары их было 15. После ареста епископа его племянник выгнал из дворца Соломию со всем семейством. И чтобы ничто не напоминало о позоре, дворец переименовали в Мирабель — "очень красивый" по-итальянски.

© Фото : Надежда Шелегина
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

В Зальцбурге с 1919-го по 1933 год жил писатель Стефан Цвейг. На его вилле собиралась творческая богема того времени. Заглядывал сюда и Зигмунд Фрейд. Здесь же состоялась первая в мире конференция по психоанализу.

Зальцбург
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В Зальцбурге с 1919-го по 1933 год жил писатель Стефан Цвейг. На его вилле собиралась творческая богема того времени. Заглядывал сюда и Зигмунд Фрейд. Здесь же состоялась первая в мире конференция по психоанализу.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© Фото : Pixabay/josefgadermaier

В окрестностях Зальцбурга — десятки горнолыжных курортов: Капрун, Цель-ам-Зее, Лофер, Бад Гаштайн, Гроссарль. До многих из них от города — всего за час на машине.

Зальцбург
16 из 16

В окрестностях Зальцбурга — десятки горнолыжных курортов: Капрун, Цель-ам-Зее, Лофер, Бад Гаштайн, Гроссарль. До многих из них от города — всего за час на машине.

© Фото : Pixabay/josefgadermaier
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