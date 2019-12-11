Город Моцарта, шоколада и запретной любви. Тайны старинного Зальцбурга

Зальцбург в переводе с немецкого — "Соляной замок". Четвертый по величине город Австрии назван так из-за того, что рядом много месторождений соли.
Как правило, туристы приезжают сюда из Мюнхена (расстояние — 145 километров, полтора часа на электричке) или Вены (300 километров, 2,5 часа на скоростном поезде).
Зальцбург в переводе с немецкого — "Соляной замок". Четвертый по величине город Австрии назван так из-за того, что рядом много месторождений соли.
Как правило, туристы приезжают сюда из Мюнхена (расстояние — 145 километров, полтора часа на электричке) или Вены (300 километров, 2,5 часа на скоростном поезде).
Музею Моцарта уже почти полтора века. Он родился именно в этом доме — в 1756 году. Здесь хранятся первые инструменты композитора: скрипка и клавесин, а также его нотные тетради, колыбель и платяной шкаф.
Музею Моцарта уже почти полтора века. Он родился именно в этом доме — в 1756 году. Здесь хранятся первые инструменты композитора: скрипка и клавесин, а также его нотные тетради, колыбель и платяной шкаф.
Дом-музей находится в Старом городе, на улице Гетрайдегассе (Getreidegasse), соединяющей ратушу и главную площадь Резиденцплац. Сейчас это главная торговая улица в историческом центре с десятками магазинов.
Дом-музей находится в Старом городе, на улице Гетрайдегассе (Getreidegasse), соединяющей ратушу и главную площадь Резиденцплац. Сейчас это главная торговая улица в историческом центре с десятками магазинов.
Площадь в Старом городе носит имя Моцарта. В ее центре — памятник композитору, неподалеку — одноименное кафе.
Площадь в Старом городе носит имя Моцарта. В ее центре — памятник композитору, неподалеку — одноименное кафе.
Там подают знаменитые зальцбургские клёцки (Salzburger Nockerln) — ванильное суфле. Считается, что присыпанные сахарной пудрой сладкие горы символизируют настоящие, окружающие город.
Там подают знаменитые зальцбургские клёцки (Salzburger Nockerln) — ванильное суфле. Считается, что присыпанные сахарной пудрой сладкие горы символизируют настоящие, окружающие город.
Среди сувениров, привозимых из Зальцбурга, — конфеты "Моцарткугель". Их в 1890 году начал выпускать местный кондитер Пауль Фюрст. Через пятнадцать лет они получили золотую медаль на парижской гастрономической выставке. Форма конфет менялась: они были и плоские, и прямоугольные, но начинка все та же — фисташковый марципан и нуга.
Среди сувениров, привозимых из Зальцбурга, — конфеты "Моцарткугель". Их в 1890 году начал выпускать местный кондитер Пауль Фюрст. Через пятнадцать лет они получили золотую медаль на парижской гастрономической выставке. Форма конфет менялась: они были и плоские, и прямоугольные, но начинка все та же — фисташковый марципан и нуга.
В Старом городе мало кто из туристов заходит в монастырь Святого Петра, говорит гид по Зальцбургу Андрей Зальпиус. А зря: там можно посмотреть на древние христианские катакомбы (IV век), в которых жили отшельники, и на старинное кладбище, где похоронены самые известные горожане.
В Старом городе мало кто из туристов заходит в монастырь Святого Петра, говорит гид по Зальцбургу Андрей Зальпиус. А зря: там можно посмотреть на древние христианские катакомбы (IV век), в которых жили отшельники, и на старинное кладбище, где похоронены самые известные горожане.
Катакомбы вырублены в отвесной стене горы Мёнхсберг, к которой примыкает монастырь.
Катакомбы вырублены в отвесной стене горы Мёнхсберг, к которой примыкает монастырь.
Собор Святого Петра внешне выглядит скромно. Тем сильнее впечатление от его роскошного барочного интерьера, расписанных стен и потолка. Моцарт писал, но так и не завершил мессу Си минор специально для исполнения в этом храме. Теперь она звучит в дни Зальцбургского летнего фестиваля.
Рядом с собором — один из самых старинных в мире ресторанов "Погребок Апостола Петра". На этом месте 1200 лет назад была харчевня.
Собор Святого Петра внешне выглядит скромно. Тем сильнее впечатление от его роскошного барочного интерьера, расписанных стен и потолка. Моцарт писал, но так и не завершил мессу Си минор специально для исполнения в этом храме. Теперь она звучит в дни Зальцбургского летнего фестиваля.
Рядом с собором — один из самых старинных в мире ресторанов "Погребок Апостола Петра". На этом месте 1200 лет назад была харчевня.
Замок-крепость Хоэнзальцбург построен в XI веке на 120-метровой горе Фестунг.
Подняться туда можно пешком или на фуникулере — современном. А первый в мире фуникулер здесь оборудовали в 1500 году для доставки различных товаров.
Замок-крепость Хоэнзальцбург построен в XI веке на 120-метровой горе Фестунг.
Подняться туда можно пешком или на фуникулере — современном. А первый в мире фуникулер здесь оборудовали в 1500 году для доставки различных товаров.
Хоэнзальцбург осаждали лишь однажды: в 1525 году крестьяне и горожане пытались свергнуть князя Маттеуса Ланга, но так и не смогли проникнуть за крепостные стены.
Хоэнзальцбург осаждали лишь однажды: в 1525 году крестьяне и горожане пытались свергнуть князя Маттеуса Ланга, но так и не смогли проникнуть за крепостные стены.
Хоэнзальцбург был не только резиденцией архиепископа, местной знати, но и казармой, складом и тюрьмой.
Сейчас в замке-крепости действуют музеи истории Зальцбурга, оружия, марионеток.
Хоэнзальцбург был не только резиденцией архиепископа, местной знати, но и казармой, складом и тюрьмой.
Сейчас в замке-крепости действуют музеи истории Зальцбурга, оружия, марионеток.
На противоположном от крепости берегу реки Зальцах — церковь Святого Себастьяна и кладбище с могилами отца Моцарта, а также знаменитого врача и алхимика Парацельса, рассказывает гид по Зальцбургу Игорь Ротэрмель.
Парацельсу приписывают крылатую фразу: "Все — яд, все — лекарство; то и другое определяет доза".
На противоположном от крепости берегу реки Зальцах — церковь Святого Себастьяна и кладбище с могилами отца Моцарта, а также знаменитого врача и алхимика Парацельса, рассказывает гид по Зальцбургу Игорь Ротэрмель.
Парацельсу приписывают крылатую фразу: "Все — яд, все — лекарство; то и другое определяет доза".
Неподалеку от церкви и кладбища есть еще одна достопримечательность — дворец Мирабель. Его еще называют "местом запретной любви".
Дворец в начале XVII века построили по приказу епископа Вольфа Дитриха фон Ратенау для его возлюбленной Соломии Альт, и назывался он тогда дворцом Альтенау.
По церковным канонам Ратенау не мог жениться и иметь детей. Но у этой пары их было 15. После ареста епископа его племянник выгнал из дворца Соломию со всем семейством. И чтобы ничто не напоминало о позоре, дворец переименовали в Мирабель — "очень красивый" по-итальянски.
Неподалеку от церкви и кладбища есть еще одна достопримечательность — дворец Мирабель. Его еще называют "местом запретной любви".
Дворец в начале XVII века построили по приказу епископа Вольфа Дитриха фон Ратенау для его возлюбленной Соломии Альт, и назывался он тогда дворцом Альтенау.
По церковным канонам Ратенау не мог жениться и иметь детей. Но у этой пары их было 15. После ареста епископа его племянник выгнал из дворца Соломию со всем семейством. И чтобы ничто не напоминало о позоре, дворец переименовали в Мирабель — "очень красивый" по-итальянски.
В Зальцбурге с 1919-го по 1933 год жил писатель Стефан Цвейг. На его вилле собиралась творческая богема того времени. Заглядывал сюда и Зигмунд Фрейд. Здесь же состоялась первая в мире конференция по психоанализу.
В Зальцбурге с 1919-го по 1933 год жил писатель Стефан Цвейг. На его вилле собиралась творческая богема того времени. Заглядывал сюда и Зигмунд Фрейд. Здесь же состоялась первая в мире конференция по психоанализу.
В окрестностях Зальцбурга — десятки горнолыжных курортов: Капрун, Цель-ам-Зее, Лофер, Бад Гаштайн, Гроссарль. До многих из них от города — всего за час на машине.
В окрестностях Зальцбурга — десятки горнолыжных курортов: Капрун, Цель-ам-Зее, Лофер, Бад Гаштайн, Гроссарль. До многих из них от города — всего за час на машине.