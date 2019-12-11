Город Моцарта, шоколада и запретной любви. Тайны старинного Зальцбурга

Зальцбург в переводе с немецкого — "Соляной замок". Четвертый по величине город Австрии назван так из-за того, что рядом много месторождений соли.

Как правило, туристы приезжают сюда из Мюнхена (расстояние — 145 километров, полтора часа на электричке) или Вены (300 километров, 2,5 часа на скоростном поезде).