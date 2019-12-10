Госдума во II чтении наделяет ПСБ статусом опорного банка для ОПК

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об определении Промсвязьбанка в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Третье чтение документа запланировано на 12 декабря.
Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, определяется в качестве опорного банка для ОПК. Продажа и иные способы отчуждения данных акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается.
Кроме того, во исполнение поручений президента России правительство наделяется полномочиями по установлению объема денежных средств федерального бюджета, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков для обеспечения выполнения гособоронзаказа.
Кроме того, во исполнение поручений президента России правительство наделяется полномочиями по установлению объема денежных средств федерального бюджета, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков для обеспечения выполнения гособоронзаказа.
Законопроектом также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников гособоронзаказа в целях соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента. При этом исключается выбор заказчиком уполномоченного банка в случае, если в соответствии с решением правительства банковское сопровождение должно быть передано в опорный банк для ОПК.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации - Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
Замглавы Минфина России Юрий Зубарев ранее говорил, что объем гособоронзаказа составляет порядка 1,5 триллиона рублей, и предполагается плавный поэтапный перевод средств на размещение в Промсвязьбанке. В 2020 году остается планка не менее 50%, в 2021 году – не менее 60%, в 2022 году – не менее 70%, пояснял замминистра. При этом "длящиеся контракты не пострадают", заверял он.
Как сообщили РИА Новости в банке, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков назвал принятие законопроекта необходимым и своевременным решением.
"ПСБ банк наделен Правительством РФ особыми полномочиями для оказания всесторонней поддержки оборонно-промышленному комплексу России, содействия его финансовому оздоровлению, развитию диверсификации производств, и, конечно, повышению эффективности и прозрачности расчетов при исполнении гособоронзаказа. Принятие законопроекта, наделяющего банк статусом опорного, – это необходимое и своевременное решение, которое позволит зафиксировать особую роль ПСБ для предприятий ОПК. Банк всесторонне подготовлен и уже осуществляет сопровождение более 50% ГОЗа, являясь лидером отечественного банковского сектора в этой сфере. Наша стратегическая цель – быть надёжным партнером предприятий сектора, качественно исполнять функции по финансированию ОПК и обслуживанию ГОЗ, а также способствовать эффективной модернизации и росту производства гражданской продукции для достижения показателей, поставленных руководством страны", – процитировали Фрадкова в ПСБ.
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