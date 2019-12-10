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Госдума во II чтении наделяет ПСБ статусом опорного банка для ОПК
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РИА Новости

Госдума во II чтении наделяет ПСБ статусом опорного банка для ОПК

14:00 10.12.2019 (обновлено: 18:13 11.12.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска одного из отделений "Промсвязьбанка" в Москве
Вывеска одного из отделений Промсвязьбанка в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об определении Промсвязьбанка в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Третье чтение документа запланировано на 12 декабря.
Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, определяется в качестве опорного банка для ОПК. Продажа и иные способы отчуждения данных акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается.
Кроме того, во исполнение поручений президента России правительство наделяется полномочиями по установлению объема денежных средств федерального бюджета, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков для обеспечения выполнения гособоронзаказа.
Законопроектом также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников гособоронзаказа в целях соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента. При этом исключается выбор заказчиком уполномоченного банка в случае, если в соответствии с решением правительства банковское сопровождение должно быть передано в опорный банк для ОПК.
Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации - Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.
Вывеска отделения Промсвязьбанка в Москве
2 декабря, 16:23
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Замглавы Минфина России Юрий Зубарев ранее говорил, что объем гособоронзаказа составляет порядка 1,5 триллиона рублей, и предполагается плавный поэтапный перевод средств на размещение в Промсвязьбанке. В 2020 году остается планка не менее 50%, в 2021 году – не менее 60%, в 2022 году – не менее 70%, пояснял замминистра. При этом "длящиеся контракты не пострадают", заверял он.
Как сообщили РИА Новости в банке, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков назвал принятие законопроекта необходимым и своевременным решением.
"ПСБ банк наделен Правительством РФ особыми полномочиями для оказания всесторонней поддержки оборонно-промышленному комплексу России, содействия его финансовому оздоровлению, развитию диверсификации производств, и, конечно, повышению эффективности и прозрачности расчетов при исполнении гособоронзаказа. Принятие законопроекта, наделяющего банк статусом опорного, – это необходимое и своевременное решение, которое позволит зафиксировать особую роль ПСБ для предприятий ОПК. Банк всесторонне подготовлен и уже осуществляет сопровождение более 50% ГОЗа, являясь лидером отечественного банковского сектора в этой сфере. Наша стратегическая цель – быть надёжным партнером предприятий сектора, качественно исполнять функции по финансированию ОПК и обслуживанию ГОЗ, а также способствовать эффективной модернизации и росту производства гражданской продукции для достижения показателей, поставленных руководством страны", – процитировали Фрадкова в ПСБ.
В отделении Промсвязьбанка в Москве
2 декабря, 16:26
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Петр ФрадковПромсвязьбанкРоссияНовости компаний - Экономика
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