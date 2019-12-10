Госдума во II чтении наделяет ПСБ статусом опорного банка для ОПК

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об определении . Госдума приняла во втором чтении законопроект об определении Промсвязьбанка в качестве опорного банка для оборонно-промышленного комплекса. Третье чтение документа запланировано на 12 декабря.

Документ вносит изменение в закон "О государственном оборонном заказе", согласно которому ПАО "Промсвязьбанк", 100% голосующих акций которого находится в собственности РФ, определяется в качестве опорного банка для ОПК. Продажа и иные способы отчуждения данных акций, а также передача их в залог и доверительное управление не допускается.

Кроме того, во исполнение поручений президента России правительство наделяется полномочиями по установлению объема денежных средств федерального бюджета, размещаемых на счетах опорного банка для ОПК и соответствующих уполномоченных банков для обеспечения выполнения гособоронзаказа.

Законопроектом также предусмотрены нормы, направленные на уточнение порядка взаимодействия участников гособоронзаказа в целях соблюдения принципов, предусмотренных поручениями президента. При этом исключается выбор заказчиком уполномоченного банка в случае, если в соответствии с решением правительства банковское сопровождение должно быть передано в опорный банк для ОПК.

Промсвязьбанк с конца 2017 года проходил процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора, созданного Банком России. Сейчас единственный акционер кредитной организации - Росимущество, а на ее базе создан опорный банк для операций гособоронзаказа и крупных госконтрактов.

Замглавы Минфина России Юрий Зубарев ранее говорил, что объем гособоронзаказа составляет порядка 1,5 триллиона рублей, и предполагается плавный поэтапный перевод средств на размещение в Промсвязьбанке. В 2020 году остается планка не менее 50%, в 2021 году – не менее 60%, в 2022 году – не менее 70%, пояснял замминистра. При этом "длящиеся контракты не пострадают", заверял он.

Как сообщили РИА Новости в банке, председатель ПАО "Промсвязьбанк" Петр Фрадков назвал принятие законопроекта необходимым и своевременным решением.