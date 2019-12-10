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Лавров осудил Уилана за создание образа мученика
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РИА Новости

Лавров осудил Уилана за создание образа мученика

22:50 10.12.2019
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковГражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
Гражданин США Пол Уилан в Лефортовском суде Москвы
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Задержанный по обвинению в шпионаже Пол Уилан допускает "аррогантные" высказывания, чтобы создать себе образ мученика, что неправильно, считает глава МИД России Сергей Лавров.
"Хочу также отметить, что Пол Уилан - может быть это тактика, которую выбрали его адвокаты – ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает очень многие другие аррогантных высказываний", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Вчера, 22:08
Судьба Уилана решится после судебного процесса, заявил Лавров
"Если цель этих действий… заключается в том, чтобы создать себе образ мученика, то это, наверное, неправильно и нечестно", - добавил Лавров.
Лефортовский суд Москвы в конце октября продлил обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану срок содержания под стражей как минимум до 29 декабря. Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста, заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела. Уилан участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО.
О задержании Уилана в Москве ФСБ сообщила в конце прошлого года. По заявлению спецслужбы, уроженца Канады схватили во время шпионской акции, Уилану грозит от 10 до 20 лет колонии. У задержанного есть гражданства США, Канады и Ирландии, также он является подданным Великобритании. По словам брата Уилана, Пол - бывший морской пехотинец и приехал в Москву на свадьбу к другу. Вину он не признает.
Гражданин США Пол Уилан в здании Лефортовского суда Москвы
3 декабря, 17:22
МИД назвал обвиняемого в шпионаже Пола Уилана симулянтом
6372021
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Пол УиланМайк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФСШАВ мире
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