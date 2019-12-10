Лавров осудил Уилана за создание образа мученика

ВАШИНГТОН, 10 дек – РИА Новости. Задержанный по обвинению в шпионаже Задержанный по обвинению в шпионаже Пол Уилан допускает "аррогантные" высказывания, чтобы создать себе образ мученика, что неправильно, считает глава МИД России Сергей Лавров

"Хочу также отметить, что Пол Уилан - может быть это тактика, которую выбрали его адвокаты – ведет себя вызывающе. Он угрожает сотрудникам федеральной службы исполнения наказаний, грозит просверлить им голову дрелью и делает очень многие другие аррогантных высказываний", - заявил он на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

"Если цель этих действий… заключается в том, чтобы создать себе образ мученика, то это, наверное, неправильно и нечестно", - добавил Лавров.

Лефортовский суд Москвы в конце октября продлил обвиняемому в шпионаже американцу Полу Уилану срок содержания под стражей как минимум до 29 декабря. Во вторник Мосгорсуд отклонил жалобу защиты на продление ареста, заседание проходило в закрытом от публики режиме в связи с секретностью дела. Уилан участвовал в слушании по видеосвязи из СИЗО.