Лавров заявил о важности прямого диалога между США и КНДР

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Нельзя требовать от КНДР сделать все и сразу и лишь потом ослаблять санкции, необходимы встречные шаги мирового сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ключевую роль (в корейском урегулировании - ред.) играет прямой диалог между США и Пхеньяном. Мы выступаем за его возобновление. И уверены, что диалог может принести результат исключительно если он будет развиваться на основе встречных шагов. Нельзя требовать от Северной Кореи сделать все и сразу, и лишь потом вернуться к решению вопроса обеспечения ее безопасности, снятия санкций и прочего", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой госдепа США Майком Помпео.