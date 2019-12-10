РИА Новости
Новости в России и мире, самая оперативная информация: темы дня, обзоры, анализ. Фото и видео с места событий, инфографика, радиоэфир, подкасты
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-12-10T22:42+0300
https://ria.ru/20191210/1562234338.html
Лавров заявил о важности прямого диалога между США и КНДР
https://cdn24.img.ria.ru/images/156200/44/1562004404_0:303:3104:2048_1036x0_80_0_0_05a4f07fd4320a2ff610ec522254c194.jpg
РИА Новости

Лавров заявил о важности прямого диалога между США и КНДР

22:39 10.12.2019 (обновлено: 22:42 10.12.2019)
152
© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / ТАСС/POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Нельзя требовать от КНДР сделать все и сразу и лишь потом ослаблять санкции, необходимы встречные шаги мирового сообщества, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Ключевую роль (в корейском урегулировании - ред.) играет прямой диалог между США и Пхеньяном. Мы выступаем за его возобновление. И уверены, что диалог может принести результат исключительно если он будет развиваться на основе встречных шагов. Нельзя требовать от Северной Кореи сделать все и сразу, и лишь потом вернуться к решению вопроса обеспечения ее безопасности, снятия санкций и прочего", - заявил Лавров по итогам переговоров с главой госдепа США Майком Помпео.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Вчера, 22:26
Лавров призвал реагировать на легитимные потребности КНДР
100010
Обсудить 0
Майк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФПхеньянКНДРВашингтон (штат)СШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров призвал реагировать на легитимные потребности КНДР
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров предложил США зафиксировать обязательства по невмешательству
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Россия призывает руководство КНДР к сдержанности, заявил Лавров
Президент Украины Владимир Зеленский
Лавров рассчитывает, что Зеленский выполнит обещание остановить войну
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров призвал сделать все, чтобы спасти ядерную сделку с Ираном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия готова продлить СНВ-3 хоть сегодня, заявил Лавров
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров проинформировал Помпео об итогах "нормандского саммита"
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова поблагодарила Путина за поддержку института омбудсменов
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров отметил, что Россия выдает визы американцам без задержек
Сотрудники МЧС Киргизии
В Киргизии четверо шахтеров погибли от отравления газом
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров обсудил с Помпео контроль над вооружениями
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 26-м заседании СМИД ОБСЕ
Пекин отказался от участия в переговорах по вооружениям, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
Лавров заявил о росте торгового оборота с США, несмотря на санкции
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Лавров заявил о сотрудничестве с США по ситуации в Ливии и Йемене
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассматривает приглашение на День Победы в Россию, заявил Лавров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:05Названы самые комфортные для жизни города России
03:59Снегопад во Владивостоке привел к задержке рейсов и крупному ДТП
03:59"Мисс Львов" попала в скандал из-за поездки в Москву
03:54NYT: Пентагон прекратил подготовку всех курсантов из Саудовской Аравии
03:50МИД прокомментировал реакцию адвоката Уилана на утверждения Лаврова
03:35На Ямайке продается вилла создателя Джеймса Бонда
03:30В Коми создали уникальный природный нацпарк площадью 57 тысяч гектаров
03:28Опытный образец космической оранжереи будет готов к концу 2021 года
03:25Исследование: 13% семей в российских мегаполисах живет за счет жены
03:23Эксперты рассказали, какую зарплату россияне считают справедливой
03:20Дело против Порошенко угрожает "нормандскому" формату, считает адвокат
03:15Послы четырех стран бойкотировали Нобелевскую церемонию в Стокгольме
03:12Фильм "Т-34" пользуется большим успехом в Японии
03:09В Минтруда поддержали проект о профилактике семейно-бытового насилия
03:08Соловьев ответил на упреки Зеленского
03:04Почти 180 компаний объявили о намерении бороться с изменениями климата
02:54Россия выступает против внешнего вмешательства в Ираке и Ливане
02:51Лавров: нельзя ждать от КНДР денуклеаризации в обмен на будущие выгоды
02:49Лавров заявил, что Трамп понимает выгоду от хороших отношений с РФ
02:48Лавров обсудил с Помпео создание консультативного бизнес-совета РФ-США
Лента новостейМолния