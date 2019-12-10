Лавров призвал реагировать на легитимные потребности КНДР

"Сейчас даже те товары, которые никакими санкциями не охвачены – ни ООН, ни США – очень трудно доставлять в Северную Корею, потому что компании-производители и транспортные компании просто боятся, что за одно только упоминание, что они имели пусть легитимный, но бизнес с Северной Кореей, их могут наказать", - посетовал он.