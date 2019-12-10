Лавров призвал реагировать на легитимные потребности КНДР

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Мировое сообщество должно реагировать на легитимные потребности КНДР в экономической сфере и учитывать гуманитарную ситуацию в стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Гуманитарная ситуация в КНДР требует срочных шагов, которые позволили бы понять о готовности мирового сообщества не только требовать выполнять условия резолюций, но и о готовности мирового сообщества реагировать на абсолютно легитимные экономические, гуманитарные нужды КНДР", - заявил Лавров на брифинге по итогам переговоров с главой госдепа США Майком Помпео.
"Сейчас даже те товары, которые никакими санкциями не охвачены – ни ООН, ни США – очень трудно доставлять в Северную Корею, потому что компании-производители и транспортные компании просто боятся, что за одно только упоминание, что они имели пусть легитимный, но бизнес с Северной Кореей, их могут наказать", - посетовал он.