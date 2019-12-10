Лавров заявил о сотрудничестве с США по ситуации в Ливии и Йемене

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США заинтересованы в более тесном диалоге по урегулированию в Ливии, страны сотрудничают по ситуации в Йемене и по палестино-израильскому урегулированию.
"Говорили мы и о других очагах напряженности на Ближнем Востоке, на севере Африки, там их немало. В частности, по-моему, у нас есть общая заинтересованность в более тесном диалоге по ливийскому урегулированию. Мы сотрудничаем и по ситуации вокруг Йемена. И, конечно, очень важно держать в поле зрения палестино-израильское урегулирование, которое откровенно буксует и находится в критическом состоянии", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.
Лавров прибыл во вторник в столицу США. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в отношениях РФ и США, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу.