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Лавров заявил о сотрудничестве с США по ситуации в Ливии и Йемене
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РИА Новости

Лавров заявил о сотрудничестве с США по ситуации в Ливии и Йемене

22:05 10.12.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
© POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия и США заинтересованы в более тесном диалоге по урегулированию в Ливии, страны сотрудничают по ситуации в Йемене и по палестино-израильскому урегулированию.
"Говорили мы и о других очагах напряженности на Ближнем Востоке, на севере Африки, там их немало. В частности, по-моему, у нас есть общая заинтересованность в более тесном диалоге по ливийскому урегулированию. Мы сотрудничаем и по ситуации вокруг Йемена. И, конечно, очень важно держать в поле зрения палестино-израильское урегулирование, которое откровенно буксует и находится в критическом состоянии", - заявил Лавров в ходе совместной пресс-конференции с госсекретарем США Майком Помпео.
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Майк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФВашингтон (штат)СШАВ мире
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