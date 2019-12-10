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Лавров обсудил с Помпео контроль над вооружениями
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РИА Новости

Лавров обсудил с Помпео контроль над вооружениями

22:01 10.12.2019
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© POOL / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и госсекретаря США М. Помпео
© POOL
Перейти в фотобанк
ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил после встречи с госсекретарем Майком Помпео, что подробно обсудил с ним ситуацию в двусторонних отношениях, в также вопрос контроля над вооружениями.
Выступая на пресс конференции, он указал, что "мы встречаемся регулярно, регулярно говорим по телефону, когда возникает такая необходимость".
"Сегодняшние встречи подтвердили, что общаться полезно при всей сложности нынешнего периода в наших отношениях, да и на мировой арене, общение всегда лучше, чем его отсутствие", - добавил он.
"Мы подробно обсудили ситуацию в двусторонних делах, обменялись мнениями по вопросам контроля над вооружениями, по региональным конфликтам. Мы говорили по-деловому, откровенно и стараясь не только слушать, но и слышать друг друга", - заметил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров в Сочи
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Майк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФВашингтон (город)СШАВ мире
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