Лавров проинформировал Помпео об итогах "нормандского саммита"

Выступая на пресс конференции по итогам переговоров, Лавров сказал, что "подробно пробрифинговал Майка Помпео и его делегацию о состоявшихся вчера переговорах в рамках "нормандского формата" в Париже, о принятых там решениях, о тех вопросах, которые ещё предстоит урегулировать для того, чтобы полностью двигаться в направлении минских договорённостей".