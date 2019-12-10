Лавров проинформировал Помпео об итогах "нормандского саммита"

ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что подробно сообщил госсекретарю США Майку Помпео о состоявшихся накануне переговорах "нормандского формата" и достигнутых результатах.
Выступая на пресс конференции по итогам переговоров, Лавров сказал, что "подробно пробрифинговал Майка Помпео и его делегацию о состоявшихся вчера переговорах в рамках "нормандского формата" в Париже, о принятых там решениях, о тех вопросах, которые ещё предстоит урегулировать для того, чтобы полностью двигаться в направлении минских договорённостей".
"Принципиально важно, что итоговый документ, который президенты России, Украины, Франции и канцлер Германии вчера одобрили, подтверждает незыблемость минских договорённостей и требует их полного выполнения". Он добавил, что это "абсолютно, стопроцентно наша позиция".