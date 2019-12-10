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Краснодарский край
2019-12-10T21:38+0300
https://ria.ru/20191210/1562232542.html
Фонд микрофинансирования Кубани выдал бизнесу 500 займов в 2019 году
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РИА Новости

Фонд микрофинансирования Кубани выдал бизнесу 500 займов в 2019 году

21:38 10.12.2019
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОфис компании "Займ-Экспресс"
Офис компании Займ-Экспресс
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Краснодарского края в 2019 году предоставил свыше 500 займов малым и средним предпринимателям на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей, тем самым регион досрочно выполнил показатель нацпроекта по льготному финансированию малого бизнеса, сообщает пресс-служба администрации края.
"Фонд микрофинансирования региона в этом году предоставил свыше 500 займов малым и средним предпринимателям на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что согласно региональному проекту "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" фонд должен был выдать малому бизнесу займы на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Организации удалось увеличить объемы льготной финансовой поддержки бизнеса на 23% по сравнению с прошлым годом, уточняют краевые власти.
"По уровню развития малого и среднего предпринимательства Кубань находится в числе лучших регионов страны. При этом край постоянно работает над улучшением делового климата. Главная задача власти – это создать максимально комфортные условия ведения бизнеса, в том числе обеспечить доступное финансирование", – цитирует ведомство главу департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталия Воронова.

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Краснодарский крайКраснодарКраснодарский крайЭкономика
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