Фонд микрофинансирования Кубани выдал бизнесу 500 займов в 2019 году

КРАСНОДАР, 10 дек - РИА Новости. Фонд микрофинансирования Фонд микрофинансирования Краснодарского края в 2019 году предоставил свыше 500 займов малым и средним предпринимателям на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей, тем самым регион досрочно выполнил показатель нацпроекта по льготному финансированию малого бизнеса, сообщает пресс-служба администрации края.

"Фонд микрофинансирования региона в этом году предоставил свыше 500 займов малым и средним предпринимателям на общую сумму более 1,1 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.

Уточняется, что согласно региональному проекту "Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию" фонд должен был выдать малому бизнесу займы на общую сумму 1,1 миллиарда рублей. Организации удалось увеличить объемы льготной финансовой поддержки бизнеса на 23% по сравнению с прошлым годом, уточняют краевые власти.

"По уровню развития малого и среднего предпринимательства Кубань находится в числе лучших регионов страны. При этом край постоянно работает над улучшением делового климата. Главная задача власти – это создать максимально комфортные условия ведения бизнеса, в том числе обеспечить доступное финансирование", – цитирует ведомство главу департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталия Воронова.