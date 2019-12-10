Помпео попросил Россию поддержать Гуаидо в качестве лидера Венесуэлы

ВАШИНГТОН, 10 дек — РИА Новости. США попросили Россию поддержать Хуана Гуаидо в качестве лидера Венесуэлы, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
"Пока Николас Мадуро остается у власти – проблемы продолжаются в Венесуэле. Мы обратились к правительству России с просьбой о поддержке демократии и президента Хуана Гуаидо с тем, чтобы обеспечить свободные и справедливые выборы", - заявил Помпео по итогам своих переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.