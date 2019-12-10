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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-10T21:20+0300
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В Казани сдали дом обманутых дольщиков
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РИА Новости

В Казани сдали дом обманутых дольщиков

21:20 10.12.2019
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© Fotolia / Deyan GeorgievКлюч в замочной скважине
Ключ в замочной скважине
© Fotolia / Deyan Georgiev
КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Третий в этом году долгострой обманутых дольщиков – дом жилого комплекса "Молодежный" на 108 квартир сдан в Казани во вторник, сообщает пресс-служба мэрии города.
"Строительство дома на 108 квартир было начато в 2014 году группой компаний "Фон". В 2015 году из-за возникших финансовых трудностей строительство было остановлено. В прошлом году к достройке проблемного объекта подключилось ООО "Ак Таш Инвест". На тот момент в доме не было инженерных сетей, отделки, витражей. Все работы были выполнены за год", - говорится в сообщении.
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Общая площадь дома составляет 6,7 тысячи квадратных метров, площадь жилых помещений – 5,7 тысячи квадратных метров, ещё 590 квадратных метров занимают офисные помещения. Всего ЖК "Молодежный" включает пять домов. Два дома были сданы ранее, на четвёртом доме ведутся работы, пятый находится сейчас на этапе свай.
"Для республики в этом году это пятый дом обманутых дольщиков, для Казани – третий. Надеемся до конца года в республике сдать еще пять домов", - отметил заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин.
Как напомнил мэр Казани Ильсур Метшин, так называемая "первая волна" обманутых дольщиков началась в 2008 году. Тогда в Казани было 75 проблемных объектов. В 2015 году появилось еще 30 проблемных домов, застройщиками которых выступали главным образом фирмы "Свей" и "Фон". В 2018 году для решения проблем обманутых дольщиков в Татарстане был создан республиканский фонд. В частности, при участии фонда идет достройка ещё одного дома ЖК "Молодежный", сдать его планируется в следующем году.
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В этом году в Татарстане был создан еще один фонд для решения проблем обманутых дольщиков, который будет работать напрямую с федеральным фондом Дом.РФ. "Вчера в Москве подписано соглашение по достройке четырех домов – трех домов ЖК "МЧС" и дома по улице Достоевского, 57. Со стороны республики финансирование составит 2,08 миллиарда рублей, со стороны Дом.РФ – 3 миллиарда рублей. Сейчас мы проходим все процедуры, и к строительному сезону следующего года работы по этим домам начнутся", - сообщил Нигматуллин.
Метшин подчеркнул, что к началу следующего года в Казани останется 9-10 проблемных объектов. "Важно, что в преддверии нового года у нас есть четкое понимание, как мы будем побеждать каждый дом – в какие сроки и какими ресурсами", - отметил градоначальник.

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