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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-10T20:57+0300
https://ria.ru/20191210/1562231615.html
Тверским многодетным семьям компенсируют 50% от покупки авто
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РИА Новости

Тверским многодетным семьям компенсируют 50% от покупки авто

20:57 10.12.2019
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© Fotolia / Andres RodriguezМама пристегивает детей ремнями безопасности
Мама пристегивает детей ремнями безопасности
© Fotolia / Andres Rodriguez
ТВЕРЬ, 10 дек - РИА Новости. Тверские власти компенсируют многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей, при покупке легкового автомобиля до 50% его стоимости.
Как сообщает пресс-служба областного правительства, новая мера поддержки обсуждалась на заседании областного кабинета министров во вторник, 10 декабря.

"Ранее говорилось о том, что новая мера поддержки будет действовать на автомобили, купленные с 1 января 2020 года. Сегодня было принято решение ввести эту льготу с 1 января 2019 года, чтобы была возможность более эффективно поддержать наши семьи", — сказал журналистам губернатор Игорь Руденя.

На 2020 год в региональном бюджете на компенсацию заложены более 48 миллионов рублей. Ожидается, что поддержку получат 48 семей. Воспользоваться субсидией можно будет один раз в пять лет.
Кроме того, принято решение, что в Тверской области многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога за один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 3600 семей.
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