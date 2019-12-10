Тверским многодетным семьям компенсируют 50% от покупки авто

ТВЕРЬ, 10 дек - РИА Новости. Тверские власти компенсируют многодетным семьям, в которых воспитываются пять и более детей, при покупке легкового автомобиля до 50% его стоимости.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, новая мера поддержки обсуждалась на заседании областного кабинета министров во вторник, 10 декабря.

"Ранее говорилось о том, что новая мера поддержки будет действовать на автомобили, купленные с 1 января 2020 года. Сегодня было принято решение ввести эту льготу с 1 января 2019 года, чтобы была возможность более эффективно поддержать наши семьи", — сказал журналистам губернатор Игорь Руденя.

На 2020 год в региональном бюджете на компенсацию заложены более 48 миллионов рублей. Ожидается, что поддержку получат 48 семей. Воспользоваться субсидией можно будет один раз в пять лет.

Кроме того, принято решение, что в Тверской области многодетные семьи будут освобождены от уплаты транспортного налога за один автомобиль мощностью до 250 лошадиных сил. Этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 3600 семей.