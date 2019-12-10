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Пресс-конференция Лаврова и Помпео. Прямая трансляция
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РИА Новости
Пресс-конференция Лаврова и Помпео. Прямая трансляция
Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне.
2019-12-10T21:23+0300
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Пресс-конференция Лаврова и Помпео. Прямая трансляция

21:23 10.12.2019 (обновлено: 21:57 10.12.2019)
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Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне.
Российский министр прибыл в Соединенные Штаты по приглашению американской стороны. Визит проходит на фоне напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, а также в разгар слушаний по импичменту президента Дональда Трампа.
В ходе встречи Лавров и Помпео обсудили контроль за вооружениями и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого скоро подойдет к концу.
Накануне в российском МИД обратили внимание на вопрос кибербезопасности и напомнили, что Москва давно предлагает Вашингтону наладить профессиональный диалог по теме, которая вновь стала актуальной в преддверии президентских выборов в США 2020 года.
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ВашингтонМайк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФГосударственный департамент СШАРоссияСША
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