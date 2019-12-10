Пресс-конференция Лаврова и Помпео. Прямая трансляция

Глава МИД России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию с госсекретарем США Майком Помпео по итогам переговоров в Вашингтоне.

Российский министр прибыл в Соединенные Штаты по приглашению американской стороны. Визит проходит на фоне напряженности в отношениях между Москвой и Вашингтоном, а также в разгар слушаний по импичменту президента Дональда Трампа.

В ходе встречи Лавров и Помпео обсудили контроль за вооружениями и Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), срок действия которого скоро подойдет к концу.