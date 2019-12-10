Москалькова пожелала Путину, чтобы не нарушались его права на отдых

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала защитить права президента РФ Владимира Путина на отдых из-за его насыщенного графика.
В начале своего выступления Москалькова поздравила Путина с Международным днем защиты прав человека. "И видя ваш сегодняшний график, вы прилетели (с саммита "нормандской четверки" - ред.) ночью", - сказала она в ходе встречи президента с региональными уполномоченными по правам человека.
На это Путин со смехом уточнил: "Утром. Прилетел утром".
"Это еще хуже! Мы тоже все вместе хотим защитить ваши права на отдых. Желаем, чтобы ваши права не нарушались. Особенно на отдых", - отреагировала Москалькова.