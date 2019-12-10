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Москалькова пожелала Путину, чтобы не нарушались его права на отдых
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РИА Новости

Москалькова пожелала Путину, чтобы не нарушались его права на отдых

20:19 10.12.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 5 мая 2017
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 5 мая 2017
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала защитить права президента РФ Владимира Путина на отдых из-за его насыщенного графика.
В начале своего выступления Москалькова поздравила Путина с Международным днем защиты прав человека. "И видя ваш сегодняшний график, вы прилетели (с саммита "нормандской четверки" - ред.) ночью", - сказала она в ходе встречи президента с региональными уполномоченными по правам человека.
На это Путин со смехом уточнил: "Утром. Прилетел утром".
"Это еще хуже! Мы тоже все вместе хотим защитить ваши права на отдых. Желаем, чтобы ваши права не нарушались. Особенно на отдых", - отреагировала Москалькова.
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