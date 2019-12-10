Москалькова пожелала Путину, чтобы не нарушались его права на отдых

Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова во время встречи. 5 мая 2017

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова пожелала защитить права президента РФ Владимира Путина на отдых из-за его насыщенного графика.

В начале своего выступления Москалькова поздравила Путина с Международным днем защиты прав человека. "И видя ваш сегодняшний график, вы прилетели (с саммита "нормандской четверки" - ред.) ночью", - сказала она в ходе встречи президента с региональными уполномоченными по правам человека.

На это Путин со смехом уточнил: "Утром. Прилетел утром".