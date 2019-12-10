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Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
2019-12-10T20:18+0300
https://ria.ru/20191210/1562230497.html
Тверские власти вводят новую меру поддержки многодетных семей
https://cdn23.img.ria.ru/images/155566/92/1555669239_0:164:3087:1900_1036x0_80_0_0_0c3b1edaa04ab3ca8162a5a2aaec177e.jpg
РИА Новости

Тверские власти вводят новую меру поддержки многодетных семей

20:18 10.12.2019
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЖенщина гуляет с детьми в парке
Женщина гуляет с детьми в парке
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ТВЕРЬ, 10 дек - РИА Новости. Новая мера поддержки многодетных семей в рамках национального проекта "Демография" начнет действовать в Тверской области в следующем году - ожидается, что поддержку на приобретение школьной формы получат родители пяти тысяч школьников - учеников 1 и 5 классов. В бюджете на эти цели предусмотрены порядка 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Внесение изменений в закон "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке" рассматривались на заседании регионального правительства во вторник, 10 декабря.

"В Тверской области совершенствуется система поддержки семей. Мы перенимаем лучший опыт других регионов", — сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.

В пресс-службе напомнили, что вопрос предоставления компенсаций на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей впервые обсуждался в сентябре этого года.
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Тверская областьИгорь РуденяТверская областьОбщество
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