Тверские власти вводят новую меру поддержки многодетных семей

ТВЕРЬ, 10 дек - РИА Новости. Новая мера поддержки многодетных семей в рамках национального проекта "Демография" начнет действовать в Тверской области в следующем году - ожидается, что поддержку на приобретение школьной формы получат родители пяти тысяч школьников - учеников 1 и 5 классов. В бюджете на эти цели предусмотрены порядка 25 миллионов рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.
Внесение изменений в закон "О многодетной семье в Тверской области и мерах по ее социальной поддержке" рассматривались на заседании регионального правительства во вторник, 10 декабря.
"В Тверской области совершенствуется система поддержки семей. Мы перенимаем лучший опыт других регионов", — сказал журналистам губернатор области Игорь Руденя.
В пресс-службе напомнили, что вопрос предоставления компенсаций на приобретение школьной формы для детей из многодетных семей впервые обсуждался в сентябре этого года.