Политический ландшафт России был бы иным без Лужкова, считает сенатор

Цветы у здания Мэрии в память о бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Юрий Лужков был последним политическим тяжеловесом эпохи 1990-2010-х, без него политический ландшафт России был бы иным, заявил журналистам во вторник первый замглавы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников

Юрий Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.

"Уход из жизни Юрия Лужкова – очень печальное событие. Лужков, конечно, был противоречивой фигурой, как, впрочем, любая масштабная личность. Потому не стоит его деяниям, решениям расставлять плюсы и минусы, занимаясь арифметикой. Нужно просто понимать, что Лужков – это целая эпоха, охватывающая 1990-е и, вплоть до 2010-х, годы", - сказал сенатор.

По его словам, без Лужкова политический ландшафт был бы совершенно иным. "Мэр Москвы, он, тем не менее, впрямую и косвенно принимал участие во всех тектонических процессах в российской политике. Да и после отставки Юрия Михайловича его незримое присутствие в жизни столицы ощущалось всегда", - отметил парламентарий. ​ ​ ​

По мнению Калашникова, с Лужковым "уходит целая политическая эпоха, потому что он, пожалуй, последний политический тяжеловес".