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В Донецке считают, что Зеленский боится прямых переговоров с ДНР и ЛНР
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РИА Новости

В Донецке считают, что Зеленский боится прямых переговоров с ДНР и ЛНР

19:35 10.12.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в "Нормандском формате" в Елисейском дворце
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, считает депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев.
Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) заявил, что готов говорить с жителями Донбасса и все время это делает. При этом он отметил, что не ведет прямые переговоры с представителями властей ДНР и ЛНР.
Президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в Елисейском дворце
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"Согласование трёх точек разведения вместо разведения сил и средств по всей линии разграничения демонстрирует отсутствие воли у президента Украины и его страх перед нацбатами. Зеленский по-прежнему не делает реальных шагов к миру. Его заявления о том, что он готов говорить и даже уже разговаривает с жителями Донбасса, выглядят, откровенно говоря, жалко", - сказал РИА Новости Медведев.
Он напомнил, что в преддверии встречи "нормандской четверки" в Париже помощник президента Украины Андрей Ермак заявлял о желание Киева заменить представителей ДНР и ЛНР в контактной группе по Украине на представителей подконтрольной украинским властям территории Донбасса.
"Может быть, с этими так называемыми экспертами Зеленский и общается, но к реальным переговорам это не имеет никакого отношения. Украинский президент явно боится прямых переговоров с народными республиками и поэтому делает высказывания, выходящие за грани переговорного процесса", - добавил Медведев.
Минские соглашения
9 декабря, 21:34
Минские соглашения
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"Нормандский" саммит в ПарижеСитуация в ДНР и ЛНРДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийПарижУкраинаВ мире
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