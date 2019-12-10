В Донецке считают, что Зеленский боится прямых переговоров с ДНР и ЛНР

ДОНЕЦК, 10 дек - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский боится прямых переговоров с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, считает депутат Народного совета ДНР Владимир Медведев.
Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) заявил, что готов говорить с жителями Донбасса и все время это делает. При этом он отметил, что не ведет прямые переговоры с представителями властей ДНР и ЛНР.
"Согласование трёх точек разведения вместо разведения сил и средств по всей линии разграничения демонстрирует отсутствие воли у президента Украины и его страх перед нацбатами. Зеленский по-прежнему не делает реальных шагов к миру. Его заявления о том, что он готов говорить и даже уже разговаривает с жителями Донбасса, выглядят, откровенно говоря, жалко", - сказал РИА Новости Медведев.
Он напомнил, что в преддверии встречи "нормандской четверки" в Париже помощник президента Украины Андрей Ермак заявлял о желание Киева заменить представителей ДНР и ЛНР в контактной группе по Украине на представителей подконтрольной украинским властям территории Донбасса.
"Может быть, с этими так называемыми экспертами Зеленский и общается, но к реальным переговорам это не имеет никакого отношения. Украинский президент явно боится прямых переговоров с народными республиками и поэтому делает высказывания, выходящие за грани переговорного процесса", - добавил Медведев.
9 декабря, 21:34Минские соглашения