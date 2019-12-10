В Донецке считают, что Зеленский боится прямых переговоров с ДНР и ЛНР

"Согласование трёх точек разведения вместо разведения сил и средств по всей линии разграничения демонстрирует отсутствие воли у президента Украины и его страх перед нацбатами. Зеленский по-прежнему не делает реальных шагов к миру. Его заявления о том, что он готов говорить и даже уже разговаривает с жителями Донбасса, выглядят, откровенно говоря, жалко", - сказал РИА Новости Медведев.