Всероссийская акция "100 баллов для Победы" стартовала в МО

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что регион присоединился к всероссийской акции "100 баллов для Победы". Об этом сообщил телеканал . Министр образования Московской области Ирина Каклюгина рассказала, что регион присоединился к всероссийской акции "100 баллов для Победы". Об этом сообщил телеканал "360"

По словам министра, акция началась в городском округе Красногорск на базе школы №18. В мероприятии, проводимом по инициативе Рособрнадзора, приняли участие более 300 школьников.

Тема сегодняшнего урока была посвящена добру. Учащиеся расписали и передали детям с онкологическими заболеваниями памятные значки, которые символизируют Победу. Отмечается, что подобная акция станет хорошей подготовкой к выпускным экзаменам. При этом отдельный акцент делается на психологической подготовке как родителей, так и детей.