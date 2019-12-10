Бюджет МО получил более 112 миллионов от самозанятых за этот год

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В бюджет Московской области с начала года поступило более 112 миллионов рублей от самозанятых. На сегодняшний день в области зарегистрировано около 67 тысяч самозанятых. Об этом сообщил телеканал . В бюджет Московской области с начала года поступило более 112 миллионов рублей от самозанятых. На сегодняшний день в области зарегистрировано около 67 тысяч самозанятых. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра экономики и финансов Подмосковья Елену Мухтиярову.

"На 1 декабря уже 66,9 тысячи самозанятых зарегистрировано в Московской области, то есть каждый 70-й трудоспособный житель Подмосковья – самозанятый. Еженедельно количество самозанятых увеличивается на две тысячи человек. В бюджет области за время проведения эксперимента по налогу на профессиональный доход поступило 112 миллионов рублей, из них более половины – за последние три месяца", – пояснила Елена Мухтиярова.

По ее словам, в следующем году в планах пополнить бюджет Подмосковья за счет налогов от самозанятых на четверть миллиарда рублей.

Мухтиярова добавила, что первый год работы проекта показал, что население успешно приняло новый налоговый режим, он удобен и востребован.