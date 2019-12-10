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Новости Подмосковья
2019-12-10T19:03+0300
https://ria.ru/20191210/1562228144.html
Свыше 250 семей получат соцвыплаты для покупки жилья в 2020 году
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РИА Новости

Свыше 250 семей получат соцвыплаты для покупки жилья в 2020 году

19:03 10.12.2019
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© РИА Новости / Александр КряжевДевочка смотрит из окна новостройки
Девочка смотрит из окна новостройки
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В подмосковном министерстве жилищной политики утвердили перечень молодых семей, которые получат социальные выплаты на покупку жилья в 2020 году. Об этом сообщил телеканал "360".
В рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей" более 250 семейств получат свидетельство о соцвыплатах на приобретение жилья в первом квартале следующего года. Размер этих выплат составит 35% от расчетной стоимости жилья.
"На данный момент органы местного самоуправления доводят эту информацию до семей – участников программы", – заверила глава профильного ведомства Инна Федотова.
Отмечается, что больше всего заявок на соцпомощь было подано в Солнечногорске, Щелкове, Дмитрове, Наро-Фоминске и Сергиевом Посаде. Всего в список вошли молодые семьи из 46 муниципалитетов региона
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Новости ПодмосковьяИнна ФедотоваМосковская область
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