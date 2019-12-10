Свыше 250 семей получат соцвыплаты для покупки жилья в 2020 году

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. В подмосковном министерстве жилищной политики утвердили перечень молодых семей, которые получат социальные выплаты на покупку жилья в 2020 году. Об этом сообщил телеканал "360".
В рамках программы "Обеспечение жильем молодых семей" более 250 семейств получат свидетельство о соцвыплатах на приобретение жилья в первом квартале следующего года. Размер этих выплат составит 35% от расчетной стоимости жилья.
"На данный момент органы местного самоуправления доводят эту информацию до семей – участников программы", – заверила глава профильного ведомства Инна Федотова.
Отмечается, что больше всего заявок на соцпомощь было подано в Солнечногорске, Щелкове, Дмитрове, Наро-Фоминске и Сергиевом Посаде. Всего в список вошли молодые семьи из 46 муниципалитетов региона