В МГУ прошел конгресс, посвященный ценностям, сформированным в детстве

В Ломоносовским корпусе МГУ состоялся шестой конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". В мероприятии приняли участие представители науки, бизнеса, образовательных учреждений, институтов развития и госструктур. Организаторами выступили негосударственный институт развития "Иннопрактика" и МГУ.

Одной из основных на пленарном заседании стала тема ценностей.

"Уже третий конгресс подряд мы выбираем в качестве основной тему ценностей. И, казалось бы, это не совсем традиционное решение для конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес", но оно весьма обосновано. Потому что ценности – это наши основные мотивационные установки, это то, что формирует наше поведение. А с другой стороны, ценности – это продукт развития общества и культуры на данном историческом этапе", – отметила модератор сессии, первый заместитель гендиректора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова.

Первой на пленарной сессии "Культурный код экономики: все мы родом из детства" начала выступление заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она напомнила собравшимся, что понятия добра и зла вечны, а родительская любовь, любовь педагогов и окружающих должны помочь ребенку впитать правильное понимание этих вечных ценностей.

Министр просвещения РФ Ольга Васильева более конкретно обозначила задачи современного образования. Она отметила, что человек должен учиться на протяжении всей своей жизни, и его образование должно отвечать все новым и новым вызовам времени. К таким новым стандартам должны быть готовы и учителя. Причем важнейшая задача для педагога – стараться опережать учеников в современных компетенциях, в том числе и современных технологиях.

Поддержал Ольгу Васильеву и глава Министерства науки и высшего образования России Михаил Котюков. Министр заявил, что былые стандарты уже не работают, нельзя получить одно образование и быть успешным всю жизнь. Лозунг "Учиться, учиться и еще раз учиться!" – вновь актуален.

"Это, знаете, как в одном произведении, которое мы в детстве читали: для того, чтобы оставаться на месте в этом мире, нужно быстро бежать, а для того, чтобы двигаться дальше, бежать нужно существенно быстрее. Для тех, кто учится в вузах, поступает и заканчивает их сейчас, – это ощущение

бежать быстрее, чем все вокруг, должно быть неотъемлемой частью", – отметил министр.

Гендиректор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков сделал небольшой экскурс в историю изменения экономической модели в России и отметил, что на данном этапе экономика страны становится более инновационной.

"Что позволяет компании быть более инновационной? Прежде всего это достаточно четкая позиция, что ошибка и неудача не есть плохо, – это как раз возможность для приобретения по-настоящему бесценного опыта", – отметил Дюков.

Также он призвал поощрять инициативу, а руководителям он посоветовал активнее делегировать полномочия.

Рыбаки, VR-очки и эмоциональный интеллект

Посетили конгресса в рамках выставки смогли увидеть ряд уникальных отечественных разработок.

Одна из них – одежда с обогревом. Автор проекта, участник Seasons tech, реализованного при поддержке "Иннопрактики", Андрей Коган рассказывает, что сама по себе идея не нова, но его коллекция не просто номинально носит название теплой, но и реально способна согреть.

"Я сделал одежду, которая надевается первым или вторым слоем, и тогда она сто процентов греет вас, а не воздух, улицу или что-то еще", – сказал разработчик. Такие куртки по большей части предназначены для охотников и рыбаков, то есть для людей, которые длительное время находятся на холоде.

Другой участник выставки представил очки виртуальной и дополненной реальности российского производства, которые превосходят зарубежные аналоги.

"Например, в очках дополненной реальности больше угол обзора, чем у зарубежных аналогов", – уточнил представитель компании-разработчика Яков Мельников.

Кроме этого такие очки можно использовать, например, для коллективной работы инженеров в конструкторских бюро.

"Мы в едином пространстве объединяем возможности дополненной и виртуальной реальности. Благодаря этому конструкторы могут разрабатывать решения , демонстрировать их и принимать совместные решения относительно отдельных элементов системы", – рассказал Мельников.

Участниками выставки также стали разработчики digital- платформы, которая позволяет оценить и развить эмоциональный интеллект. В основе разработки лежит онлайн-тестирование – аналог IQ-тестов.

"В основе разработки – задачи, на основе решения которых можно оценить эмоциональный интеллект, где не спрашивается, как вы считаете, как вы оцениваете эмоции, а именно задаются конкретные задачи и уже на основе этого оценивается эмоциональный интеллект. Сама методика построена на научной концепции эмоционального интеллекта, на концепции создателя самого этого термина, который в 1990 году был введен в научную терминологию", – пояснила методист-аналитик лаборатории эмоционального интеллекта Александра Никитина.