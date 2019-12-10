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В МГУ прошел конгресс, посвященный ценностям, сформированным в детстве
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РИА Новости

В МГУ прошел конгресс, посвященный ценностям, сформированным в детстве

18:56 10.12.2019
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В Ломоносовским корпусе МГУ состоялся шестой конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес". В мероприятии приняли участие представители науки, бизнеса, образовательных учреждений, институтов развития и госструктур. Организаторами выступили негосударственный институт развития "Иннопрактика" и МГУ.
Одной из основных на пленарном заседании стала тема ценностей.
"Уже третий конгресс подряд мы выбираем в качестве основной тему ценностей. И, казалось бы, это не совсем традиционное решение для конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес", но оно весьма обосновано. Потому что ценности – это наши основные мотивационные установки, это то, что формирует наше поведение. А с другой стороны, ценности – это продукт развития общества и культуры на данном историческом этапе", – отметила модератор сессии, первый заместитель гендиректора негосударственного института развития "Иннопрактика" Наталья Попова.
Первой на пленарной сессии "Культурный код экономики: все мы родом из детства" начала выступление заместитель председателя правительства России Ольга Голодец. Она напомнила собравшимся, что понятия добра и зла вечны, а родительская любовь, любовь педагогов и окружающих должны помочь ребенку впитать правильное понимание этих вечных ценностей.
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Ломоносовский корпус
9 декабря, 13:36
В МГУ пройдет конгресс, посвященный формированию ценностей
Министр просвещения РФ Ольга Васильева более конкретно обозначила задачи современного образования. Она отметила, что человек должен учиться на протяжении всей своей жизни, и его образование должно отвечать все новым и новым вызовам времени. К таким новым стандартам должны быть готовы и учителя. Причем важнейшая задача для педагога – стараться опережать учеников в современных компетенциях, в том числе и современных технологиях.
Поддержал Ольгу Васильеву и глава Министерства науки и высшего образования России Михаил Котюков. Министр заявил, что былые стандарты уже не работают, нельзя получить одно образование и быть успешным всю жизнь. Лозунг "Учиться, учиться и еще раз учиться!" – вновь актуален.
"Это, знаете, как в одном произведении, которое мы в детстве читали: для того, чтобы оставаться на месте в этом мире, нужно быстро бежать, а для того, чтобы двигаться дальше, бежать нужно существенно быстрее. Для тех, кто учится в вузах, поступает и заканчивает их сейчас, – это ощущение
бежать быстрее, чем все вокруг, должно быть неотъемлемой частью", – отметил министр.
Гендиректор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков сделал небольшой экскурс в историю изменения экономической модели в России и отметил, что на данном этапе экономика страны становится более инновационной.
"Что позволяет компании быть более инновационной? Прежде всего это достаточно четкая позиция, что ошибка и неудача не есть плохо, – это как раз возможность для приобретения по-настоящему бесценного опыта", – отметил Дюков.
Также он призвал поощрять инициативу, а руководителям он посоветовал активнее делегировать полномочия.

Рыбаки, VR-очки и эмоциональный интеллект

Посетили конгресса в рамках выставки смогли увидеть ряд уникальных отечественных разработок.
Одна из них – одежда с обогревом. Автор проекта, участник Seasons tech, реализованного при поддержке "Иннопрактики", Андрей Коган рассказывает, что сама по себе идея не нова, но его коллекция не просто номинально носит название теплой, но и реально способна согреть.
"Я сделал одежду, которая надевается первым или вторым слоем, и тогда она сто процентов греет вас, а не воздух, улицу или что-то еще", – сказал разработчик. Такие куртки по большей части предназначены для охотников и рыбаков, то есть для людей, которые длительное время находятся на холоде.
Другой участник выставки представил очки виртуальной и дополненной реальности российского производства, которые превосходят зарубежные аналоги.
"Например, в очках дополненной реальности больше угол обзора, чем у зарубежных аналогов", – уточнил представитель компании-разработчика Яков Мельников.
Кроме этого такие очки можно использовать, например, для коллективной работы инженеров в конструкторских бюро.
"Мы в едином пространстве объединяем возможности дополненной и виртуальной реальности. Благодаря этому конструкторы могут разрабатывать решения , демонстрировать их и принимать совместные решения относительно отдельных элементов системы", – рассказал Мельников.
Лаборатория
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Участниками выставки также стали разработчики digital- платформы, которая позволяет оценить и развить эмоциональный интеллект. В основе разработки лежит онлайн-тестирование – аналог IQ-тестов.
"В основе разработки – задачи, на основе решения которых можно оценить эмоциональный интеллект, где не спрашивается, как вы считаете, как вы оцениваете эмоции, а именно задаются конкретные задачи и уже на основе этого оценивается эмоциональный интеллект. Сама методика построена на научной концепции эмоционального интеллекта, на концепции создателя самого этого термина, который в 1990 году был введен в научную терминологию", – пояснила методист-аналитик лаборатории эмоционального интеллекта Александра Никитина.
Также на выставке был представлен эмоциональный термометр – своего рода экспресс-тест настроения в текущий момент. По данным термометра, гости конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес" испытывают позитив, интерес и доверие.
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Ольга ГолодецАлександр ДюковИннопрактикаМихаил КотюковМГУ имени М. В. ЛомоносоваМоскваРоссияОбщество
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