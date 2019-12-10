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2019-12-10T20:44+0300
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Путин объяснил, почему в полицию нельзя бросать бумажные стаканчики
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РИА Новости

Путин объяснил, почему в полицию нельзя бросать бумажные стаканчики

18:35 10.12.2019 (обновлено: 20:44 10.12.2019)
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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о публичных протестах, заявил, что каждый имеет право высказывать свою точку зрения, однако доступными им законными средствами.
Не согласованные с властями митинги, организованные несостоявшимися кандидатами в депутаты Мосгордумы, проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Полиция на них задержала в общей сложности около 1,7 тысячи человек, на часть из них впоследствии возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и нападениях на представителей власти. Некоторые фигуранты уже осуждены, с ряда других обвинения сняли.
"Все имеют право высказывать свою точку зрения и выражать свою позицию всеми возможными доступными, но законными средствами", — сказал Путин на встрече с членами СПЧ.
Он отметил, что брошенный в сотрудника правоохранительных органов "бумажный стаканчик", оставшийся безнаказанным, может со временем превратиться в "камень", чего допускать никак нельзя.
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Путин добавил, что и в демократических странах существуют правила по проведению публичных акций, порой достаточно жесткие.
"Почти во всех европейских государствах за нарушение правил проведения уличных манифестаций или проведение этих этих акций без разрешения предусмотрено уголовное наказание, связанное с лишением свободы. В некоторых странах - вполне демократических, в Великобритании - пять лет, в Швеции - 10, в США - 10", — заметил он.
Путин при этом отметил, что и с теми, кто выражает свое недовольство, надо вести диалог, знать их позицию.
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Совет по правам человека при Президенте РФВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Согласен (( Только вот клоуны этого не понимают ))
10 декабря, 18:41
Vladimir Chawla
35000330
стаканчики нельзя бросать не только в полицию, но и вообще в любого человека. Согласна с Путиным на все 100%
10 декабря, 20:39
Наталья Анатольевна
31000225
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