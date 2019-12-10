Лужков поддерживал и ценил людей искусства, заявил Церетели

"Ушел из жизни достойный человек. Юрий Михайлович очень много сделал - для людей, для Москвы, для Российской академии художеств. Энергичный, талантливый человек, он любил жизнь, всегда стремился быть полезным... Он всегда поддерживал художников, вообще ценил людей искусства. У меня и моих коллег в Академии сегодня слезы на глазах. Очень тяжело, больно, когда хорошие люди уходят", - сказал Церетели.