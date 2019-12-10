Путин поручит рассмотреть использование сельхозземель для лесоводства

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин поручит правительству рассмотреть идею использования сельскохозяйственных земель в целях лесоводства.

Президенту в ходе встречи с представителями СПЧ рассказали, что сейчас в России около 80 миллионов гектаров сельхозземель являются заброшенными. Главе государства сказали, что это земли, где можно выращивать лес, что даст до 100 тысяч дополнительных рабочих мест. Участники встречи высказали идею о том, что сейчас необходимо принять подзаконный акт к статье 123 Лесного кодекса, которая позволит заниматься лесоводством на тех заброшенных сельхозземлях, а также исключить лес из перечня признаков неиспользования земельных участков, дополнить классификатор видов разрешенного использования земельных участков лесоводством.

"По поводу использования сельхозземель под лесоводство. Можно и так, конечно, просто нам бы лучше их вернуть в сельхозоборот", - сказал президент в ходе встречи с представителями СПЧ.

Путин добавил при этом, что считает эту идею нормальной. "Посмотрим, обязательно поручу правительству этим заняться", - заключил Путин.

Также президент рассказал, почему в Сибири не всегда тушат пожары. "Пожары возникают... часто в очень отдаленных регионах, добраться туда очень сложно. Там даже если тушить на самолете - 700 километров в одну сторону. Потушить такой пожар - хоть золотом его закидывай", - сказал Путин.

Он добавил, что пожары возникают по разным причинам: грозы, засуха, но "нужно думать, как и там работать".