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В МИД прокомментировали резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма
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РИА Новости

В МИД прокомментировали резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма

17:23 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТабличка на здании Министерства иностранных дел РФ
Табличка на здании Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Украинская делегация в ООН запланировала обсуждение резолюции о "милитаризации" Крыма в день проведения в Париже саммита в "нормандском формате", не исключено, что это было сделано противниками президента Украины Владимира Зеленского с целью помешать ходу встречи, заявили в МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Генассамблея ООН приняла резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма. В резолюции говорится, что "российское военное присутствие и препятствование международной навигации в регионе Черного и Азовского морей негативно влияет на социально-экономическую ситуацию в прибрежных районах Украины". За резолюцию проголосовали 63 государства, 19 были против, 66 воздержались.
"Обращает на себя внимание, что украинская делегация запланировала обсуждение документа именно в день проведения в Париже саммита в "нормандском формате", для которого администрация Владимира Зеленского стремилась создать максимально благоприятный фон. Не исключено, что такой шаг был инициирован противниками украинского президента, желавшими помешать конструктивному ходу встречи", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.
Отмечается, что данный проект резолюции содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов, в частности "не выдерживают критики тезисы о "милитаризации" Крыма и частей Черного и Азовского морей".
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Вчера, 11:54
Военный эксперт прокомментировал резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма
В министерстве напомнили, что в акватории Азовского моря нет российских военно-морских баз, а находящиеся там силы используются для охраны Крымского моста и обеспечения безопасности судоходства.
"Предпринимаемые Россией меры (выборочный осмотр судов, в том числе российских) соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов в отношении Крымского моста и нашей страны в целом. Действия же Украины, которая активно наращивает свой военный потенциал вдоль береговой линии в районе Бердянска и продолжает систематически закрывать отдельные районы близлежащей акватории для проведения артиллерийских стрельб, как раз направлены на милитаризацию Азовского моря", - добавили в МИД РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Вчера, 10:50
В Крыму прокомментировали новую резолюцию ООН по полуострову
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