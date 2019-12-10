В МИД прокомментировали резолюцию ООН о "милитаризации" Крыма

"Обращает на себя внимание, что украинская делегация запланировала обсуждение документа именно в день проведения в Париже саммита в "нормандском формате", для которого администрация Владимира Зеленского стремилась создать максимально благоприятный фон. Не исключено, что такой шаг был инициирован противниками украинского президента, желавшими помешать конструктивному ходу встречи", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Отмечается, что данный проект резолюции содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов, в частности "не выдерживают критики тезисы о "милитаризации" Крыма и частей Черного и Азовского морей".

В министерстве напомнили, что в акватории Азовского моря нет российских военно-морских баз, а находящиеся там силы используются для охраны Крымского моста и обеспечения безопасности судоходства.

"Предпринимаемые Россией меры (выборочный осмотр судов, в том числе российских) соразмерны угрозам, исходящим от экстремистов в отношении Крымского моста и нашей страны в целом. Действия же Украины, которая активно наращивает свой военный потенциал вдоль береговой линии в районе Бердянска и продолжает систематически закрывать отдельные районы близлежащей акватории для проведения артиллерийских стрельб, как раз направлены на милитаризацию Азовского моря", - добавили в МИД РФ.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".