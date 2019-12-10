Лужков не боялся сложных решений и ответственности, заявил Бирюков

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков останется в памяти как руководитель, не боявшийся сложных решений и ответственности, заявил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.
Вчера, 15:59Названа причина смерти Лужкова
"В моей памяти Юрий Михайлович останется как руководитель, не боявшийся сложных решений и ответственности. Он всегда был полон идей по развитию столицы, реализовал много проектов по улучшению благосостояния москвичей", - заявил Бирюков.
Заммэра добавил, что его " мысли с родными и близкими Юрия Михайловича".