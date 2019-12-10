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Лужков не боялся сложных решений и ответственности, заявил Бирюков
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РИА Новости

Лужков не боялся сложных решений и ответственности, заявил Бирюков

17:11 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБывший мэр Москвы Юрий Лужков
Бывший мэр Москвы Юрий Лужков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Экс-мэр Москвы Юрий Лужков останется в памяти как руководитель, не боявшийся сложных решений и ответственности, заявил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.
Мэр Москвы Юрий Лужков
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"В моей памяти Юрий Михайлович останется как руководитель, не боявшийся сложных решений и ответственности. Он всегда был полон идей по развитию столицы, реализовал много проектов по улучшению благосостояния москвичей", - заявил Бирюков.
Заммэра добавил, что его " мысли с родными и близкими Юрия Михайловича".
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Умер Юрий ЛужковПетр БирюковЮрий ЛужковМоскваОбщество
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