Лужков всегда говорил правду в глаза, рассказал Степашин

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший мэр Москвы Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был хорошим другом и надежным человеком, но при этом всегда говорил правду в глаза, даже президенту страны, заявил первый директор ФСБ, бывший вице-премьер правительства РФ Сергей Степашин

Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.

"Он один из немногих, кто всегда говорил правду в глаза, в том числе и президенту. Тогда еще Борису Николаевичу (Ельцину - ред.), с которым у них сначала была огромная дружба, потом странное расхождение, мягко говоря", - сказал Степашин журналистам.

Степашин рассказал, что в то время, когда он был премьером, в 1999 году Лужков приезжал к нему, "очень переживал, может быть, я никогда этого не говорил, чтобы его жену не посадили".

"Он говорил не за глаза, он говорил в глаза. Это очень сильное качество, которое у политиков бывает очень редко", - подчеркнул Степашин.

При этом, они дружили семьями, и Лужков, по словам Степашина, был хорошим другом и надежным человеком.