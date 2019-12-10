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Лужков всегда говорил правду в глаза, рассказал Степашин
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РИА Новости

Лужков всегда говорил правду в глаза, рассказал Степашин

17:03 10.12.2019
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© РИА Новости / Владимир ПесняЮрий Лужков
Юрий Лужков
© РИА Новости / Владимир Песня
Юрий Лужков. Архивное фото
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков был хорошим другом и надежным человеком, но при этом всегда говорил правду в глаза, даже президенту страны, заявил первый директор ФСБ, бывший вице-премьер правительства РФ Сергей Степашин.
Лужков, возглавлявший Москву с 1992 по 2010 годы, скончался во вторник на 84-м году жизни.
"Он один из немногих, кто всегда говорил правду в глаза, в том числе и президенту. Тогда еще Борису Николаевичу (Ельцину - ред.), с которым у них сначала была огромная дружба, потом странное расхождение, мягко говоря", - сказал Степашин журналистам.
Степашин рассказал, что в то время, когда он был премьером, в 1999 году Лужков приезжал к нему, "очень переживал, может быть, я никогда этого не говорил, чтобы его жену не посадили".
"Он говорил не за глаза, он говорил в глаза. Это очень сильное качество, которое у политиков бывает очень редко", - подчеркнул Степашин.
Мэр Москвы Юрий Лужков
Вчера, 16:44Акценты
"Кепка защищает…" Самые яркие высказывания Юрия Лужкова Круглолицый, в кожаной кепке. Энергичный, решительный, острый на язык. Любитель футбола и пчел. Можно относиться к нему как угодно, но нельзя не признать, что с именем Лужкова связана целая эпоха в истории Москвы.
При этом, они дружили семьями, и Лужков, по словам Степашина, был хорошим другом и надежным человеком.
"Открытый, гостеприимный, веселый, непосредственный. С ним всегда было легко общаться. Живой, непосредственный: и в футбол мог погонять, и в театр сходить. Единственное, но это, наверное, плюс по сегодняшним временам, - не выпивал", - добавил он.
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Умер Юрий ЛужковСергей СтепашинЮрий ЛужковРоссияОбщество
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