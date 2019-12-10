Путин оценил ситуацию с презумпцией невиновности в России

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что утверждения о том, что в РФ отсутствует презумпция невиновности, это "крайняя позиция".
"По поводу отсутствия презумпции невиновности. Я это часто слышу от своих друзей-адвокатов. Это позиция такого адвокатского сообщества. Согласен с тем, что такое, наверное, бывает. Но так вот сказать, что у нас отсутствует презумпция невиновности - сложно", - сказал он в ходе встречи с представителями СПЧ.
По его словам, это "крайняя позиция".