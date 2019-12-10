Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

"Двенадцатого декабря в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание экс-мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.