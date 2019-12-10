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Религия и мировоззрение
2019-12-10T17:02+0300
https://ria.ru/20191210/1562221978.html
Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя
https://cdn21.img.ria.ru/images/156220/49/1562204908_0:205:2982:1882_1036x0_80_0_0_f14a8f55f490ee8199f48df483d47d27.jpg
РИА Новости

Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

16:58 10.12.2019 (обновлено: 17:02 10.12.2019)
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© РИА Новости / Игорь МихалевМэр Москвы Юрий Лужков
Мэр Москвы Юрий Лужков
© РИА Новости / Игорь Михалев
МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание скончавшегося экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Двенадцатого декабря в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание экс-мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова", - говорится в сообщении.
Поминальное богослужение начнется в 11.00.
Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.
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Религия и мировоззрениеУмер Юрий ЛужковНовости - Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Юрий ЛужковМоскварелигияОбщество
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