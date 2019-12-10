Патриарх совершит отпевание Лужкова в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в четверг, 12 декабря, совершит отпевание скончавшегося экс-мэра Москвы Юрия Лужкова в храме Христа Спасителя, сообщается на сайте Русской православной церкви.
"Двенадцатого декабря в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит отпевание экс-мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова", - говорится в сообщении.
Поминальное богослужение начнется в 11.00.
Ранее сообщалось о кончине Лужкова, возглавлявшего столицу с 1992 по 2010 год, информацию об этом подтвердил мэр Москвы Сергей Собянин.