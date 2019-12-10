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Республика Татарстан
Республика Татарстан
2019-12-10T16:46+0300
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В Татарстане почти 3,5 тысячи соцобъектов подключат к интернету
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РИА Новости

В Татарстане почти 3,5 тысячи соцобъектов подключат к интернету

16:45 10.12.2019 (обновлено: 16:46 10.12.2019)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазань
Казань
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Казань. Архивное фото
КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Около 3,5 тысячи социально значимых объектов в Татарстане будут подключены к интернету в рамках проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" до конца 2021 года, сообщил замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев.
"В настоящее время планируется в рамках данного проекта подключение 3,46 тысячи объектов социальной сферы", - сказал Яковлев на брифинге в правительстве республики.
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По информации замминистра, из общего количества запланированных к подключению соцобъектов 1,9 тысячи планируется подключить по скоростным оптическим каналам связи. Госконтракт на выполнение данных работ заключён между министерством цифрового развития РФ и компанией "Таттелеком", работы планируется выполнить в 2019-2021 годах. Ещё более 1,5 тысячи социально значимых объектов планируется подключить к интернету по радиотехнологиям 4G и LTE. Данные работы будет выполнять компания "Ростелеком", которая определена постановлением правительства РФ.
Ранее в Татарстане к интернету уже были подключены 9 тысяч социальных объектов. Яковлев отметил, что за счёт централизованного предоставления услуг интернета, оплачиваемых из бюджета республики, достигается существенная экономия. Он напомнил, что в рамках федерального проекта к интернету будут подключены ФАПы, городские и сельские объекты образования и профобразования, объекты Росгвардии, МЧС, территориальные избирательные комиссии.
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Как сообщил генеральный директор ПАО "Таттелеком" Айрат Нурутдинов, после подписания в августе контракта с министерством цифрового развития РФ компания уже выполнила первый этап работ – к интернету подключены 566 социально значимых объектов (при плане на 2019 год 498).
Всего в числе 1,9 тысячи объектов, к которым до конца 2021 года "Таттелеком" проложит волоконно-оптические линии связи в 741 населенном пункте Татарстана, 721 образовательное учреждение, 605 фельдшерско-акушерских пунктов, 415 органов госвласти и местного самоуправления, 87 объектов Росгвардии, 82 объекта МЧС и три территориальные избирательные комиссии. По информации главы "Таттелекома", стоимость контракта составила 1,1 миллиарда рублей на 2,5 года.
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