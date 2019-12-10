В Татарстане почти 3,5 тысячи соцобъектов подключат к интернету

КАЗАНЬ, 10 дек - РИА Новости. Около 3,5 тысячи социально значимых объектов в Около 3,5 тысячи социально значимых объектов в Татарстане будут подключены к интернету в рамках проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" до конца 2021 года, сообщил замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи республики Альберт Яковлев.

"В настоящее время планируется в рамках данного проекта подключение 3,46 тысячи объектов социальной сферы", - сказал Яковлев на брифинге в правительстве республики.

По информации замминистра, из общего количества запланированных к подключению соцобъектов 1,9 тысячи планируется подключить по скоростным оптическим каналам связи. Госконтракт на выполнение данных работ заключён между министерством цифрового развития РФ и компанией "Таттелеком", работы планируется выполнить в 2019-2021 годах. Ещё более 1,5 тысячи социально значимых объектов планируется подключить к интернету по радиотехнологиям 4G и LTE. Данные работы будет выполнять компания "Ростелеком" , которая определена постановлением правительства РФ

Ранее в Татарстане к интернету уже были подключены 9 тысяч социальных объектов. Яковлев отметил, что за счёт централизованного предоставления услуг интернета, оплачиваемых из бюджета республики, достигается существенная экономия. Он напомнил, что в рамках федерального проекта к интернету будут подключены ФАПы, городские и сельские объекты образования и профобразования, объекты Росгвардии, МЧС, территориальные избирательные комиссии.

Как сообщил генеральный директор ПАО "Таттелеком" Айрат Нурутдинов, после подписания в августе контракта с министерством цифрового развития РФ компания уже выполнила первый этап работ – к интернету подключены 566 социально значимых объектов (при плане на 2019 год 498).