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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
2019-12-10T16:44+0300
https://ria.ru/20191210/1562221449.html
Число промкомплексов в Москве превысило полсотни
https://cdn24.img.ria.ru/images/156221/69/1562216948_0:219:3252:2048_1036x0_80_0_0_4a74869e184e5754729d03b7ac57b8af.jpg
РИА Новости

Число промкомплексов в Москве превысило полсотни

16:44 10.12.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваНебоскребы делового центра "Москва-сити"
Небоскребы делового центра Москва-сити
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Правительство Москвы присвоило статус промышленного комплекса еще двум предприятиям, в результате чего количество промкомплексов в столице достигло 51, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Статус промкомплекса, дающий право на налоговые и иные льготы, 10 декабря получили крупнейшее в стране материаловедческое предприятие ФГУП "ВИАМ" и ведущий российский производитель рыбной продукции - АО "Меридиан", отмечается в сообщении.
"По статистике, 1 рубль налоговых льгот для промкомплексов дает 5,5 рублей частных инвестиций и прирост 3,1 рубля уплаченных региональных налогов. Компании не просто так получают льготы от города, они берут на себя обязательства вкладывать сэкономленные деньги в собственное развитие, а значит, и в город. Создаются новые рабочие места, модернизируются производства", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова.
В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что присвоение особых статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности - одна их мер поддержки городом промышленных предприятий.
Небоскребы делового центра Москва-сити
4 декабря, 15:26Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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"Инвестиции действующих промкомплексов Москвы за 5 лет составили более 34 миллиардов рублей, на них было создано более 56 тысяч рабочих мест. Льготы Москвы для промкомплексов составляют 1,89 миллиарда рублей в год, при этом налоги, уплаченные в бюджет только в 2018 году, составили 10 миллиардов рублей", - рассказал Ефимов.
В пресс-службе напомнили, что для присвоения особого статуса предприятие должно соответствовать установленным требованиям к эффективности промышленной деятельности. Среди них: объем инвестиций за последние 5 лет, размер фонда оплаты труда, объем годовой выручки, среднемесячная зарплата сотрудников. Указанный статус позволяет сократить налог на прибыль в части региональной доли, налог на имущество, земельный налог, а также арендную плату за землю.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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