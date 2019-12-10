Число промкомплексов в Москве превысило полсотни

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Правительство Москвы присвоило статус промышленного комплекса еще двум предприятиям, в результате чего количество промкомплексов в столице достигло 51, сообщает пресс-служба городского Департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Статус промкомплекса, дающий право на налоговые и иные льготы, 10 декабря получили крупнейшее в стране материаловедческое предприятие ФГУП "ВИАМ" и ведущий российский производитель рыбной продукции - АО "Меридиан", отмечается в сообщении.

"По статистике, 1 рубль налоговых льгот для промкомплексов дает 5,5 рублей частных инвестиций и прирост 3,1 рубля уплаченных региональных налогов. Компании не просто так получают льготы от города, они берут на себя обязательства вкладывать сэкономленные деньги в собственное развитие, а значит, и в город. Создаются новые рабочие места, модернизируются производства", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Александра Прохорова

В свою очередь, заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что присвоение особых статусов в сфере промышленной и инвестиционной деятельности - одна их мер поддержки городом промышленных предприятий.

"Инвестиции действующих промкомплексов Москвы за 5 лет составили более 34 миллиардов рублей, на них было создано более 56 тысяч рабочих мест. Льготы Москвы для промкомплексов составляют 1,89 миллиарда рублей в год, при этом налоги, уплаченные в бюджет только в 2018 году, составили 10 миллиардов рублей", - рассказал Ефимов.