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Новогодние гуляния в центре Москвы посвятят освоению космоса
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РИА Новости

Новогодние гуляния в центре Москвы посвятят освоению космоса

16:42 10.12.2019 (обновлено: 16:55 10.12.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняНовогодние украшения Москвы
Новогодние украшения Москвы
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Новогодние гуляния в центре Москвы посвятят освоению космоса, для гостей подготовили программы "Москва. Мечты о космосе" и "Москва. Время первых", сообщили в пресс-службе оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".
"Космическая тема праздника выбрана неспроста: первый год третьего десятилетия 21 века ознаменован рядом важных юбилеев в истории освоения вселенной. В 2020-м году мы отметим 55-летие со дня первого выхода человека в открытый космос, 60-летие с момента основания легендарного Центра управления полетами, и столько же исполнится Центру подготовки космонавтов. А поскольку новогодняя программа на Тверской пользуется огромной популярностью у москвичей и туристов, ее было решено продлить до шести дней", - цитирует пресс-служба слова руководителя столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.
Отмечается, что в центре города появятся три праздничные площадки, общей темой которых стал космос, или "космические фантазии человечества длинной в столетие".
Первая из них – "Грезы о Земле и небе. 1920-1930-е годы" – расположится в пространстве между домами 9 и 13 по Тверской улице. Вторая – "Покорение. 1950-1960 годы" – разместится между домами 1 и 7, а на улицах Охотный ряд и Моховая раскинется площадка "Космическая миссия. 1970-1980-е годы".
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Кроме того, в рамках фестиваля пройдут уличные представления от проекта "Золотая маска в городе". Также лучшие уличные театры из России, Великобритании, Германии и Италии соберутся на Тверской, чтобы "изумить москвичей и туристов невероятными костюмами, реквизитом и пластикой".
"В спортивной программе праздника будут самые популярные зимние виды спорта и зрелищные выступления. В центре города появятся шесть больших спортивных объектов: хайлайн, площадка для мотошоу, трасса для катания на сноубордах и тюбингах, "космические качели", на которых гимнасты продемонстрируют акробатические номера", - добавили в пресс-службе.
Фестиваль "Путешествие в Рождество" - часть цикла уличных мероприятий "Московские сезоны", включающего в себя фестивали, конкурсы, спортивные события, тематические ярмарки, инсталляции и арт-объекты. "Путешествие в Рождество" стал самым популярным событием "Московских сезонов" и был признан самым масштабным фестивалем Европы.
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