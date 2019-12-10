Семь дополнительных валидаторов появились на станции МЦД Опалиха

По информации пресс-службы АО "ЦППК" в компании всегда учитывают предложения и отзывы пассажиров при совершенствовании своего сервиса. Решение об установке новых валидаторов приняли, проанализировав работу в утренний час пик 9 декабря. В этот день на станции из-за скопления пассажиров образовались длинные очереди.

Напомним, что на маршрутах МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в зоне "Центральная" стоит, как в метро – 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Границы зоны "Центральная": МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево. За пределами этих станций начинается зона "Пригород", где разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в 2019 году обойдется в 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД. За границами МЦД начинается зона "Дальняя", стоимость поездки из которой складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.