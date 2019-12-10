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Новости Подмосковья
2019-12-10T16:33+0300
https://ria.ru/20191210/1562221012.html
Семь дополнительных валидаторов появились на станции МЦД Опалиха
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РИА Новости

Семь дополнительных валидаторов появились на станции МЦД Опалиха

16:33 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПоезд Московского центрального диаметра
Поезд Московского центрального диаметра
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. Дополнительные валидаторы установили на станции Опалиха, расположенной на маршруте МЦД-2. Их ввели в работу утром 10 декабря. Ранее из-за нехватки валидаторов на станции образовались огромные очереди перед выходом на платформу, сообщил телеканал "360".
По информации пресс-службы АО "ЦППК" в компании всегда учитывают предложения и отзывы пассажиров при совершенствовании своего сервиса. Решение об установке новых валидаторов приняли, проанализировав работу в утренний час пик 9 декабря. В этот день на станции из-за скопления пассажиров образовались длинные очереди.
С увеличением количества валидаторов пассажиры смогут сократить время прохода на железнодорожную платформу. Также данное решение позволит избежать образования больших очередей перед турникетами.
Всего с момента запуска МЦД станцией Опалиха воспользовалось более 134 тысяч человек.
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Напомним, что на маршрутах МЦД действуют три тарифные зоны. Проезд в зоне "Центральная" стоит, как в метро – 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка". Границы зоны "Центральная": МЦД-1 в границах станций Марк – Сетунь, МЦД-2 в границах станций Волоколамская – Остафьево. За пределами этих станций начинается зона "Пригород", где разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в 2019 году обойдется в 45 рублей, также действует бесплатная пересадка на МЦК, метро и МЦД. За границами МЦД начинается зона "Дальняя", стоимость поездки из которой складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.
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