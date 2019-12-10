Чистая вода, закрытие свалок и жилье – в МО реализуют важные проекты

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. На заседании по нацпроектам "Экология" и "Жилье и городская среда" председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что экологическая обстановка играет важную роль в создании комфортной городской среды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании в режиме видеоконференции. Об этом сообщил телеканал "360".
Медведев отметил, что оба нацпроекта – "Экология" и "Жилье и городская среда" – неслучайно рассматриваются на одном заседании. По его словам, комфортная городская среда – это и хорошая экологическая обстановка, и заинтересованность всех граждан страны, вне зависимости от того, где они проживают.
В Московской области закроют три мусорных полигона до конца года, еще две свалки рекультивируют. В ближайшее время заработают пять комплексов по переработке отходов.
В 2013 году в области действовали 39 полигонов ТБО. В настоящее время удалось закрыть 25 из них. Совсем недавно прекратил работу полигон "Воловичи" в Коломенском городском округе, а до конца текущего года закроются полигоны в Дмитровском округе и Егорьевске.
В Зарайске, Коломне, Рошале и Серебряных Прудах функционируют четыре комплекса по переработке мусора. Самый большой КПО "Восточный" откроют в Егорьевске в декабре этого года.
По нацпроекту "Экология" 95% подмосковных жителей обеспечат чистой водой к 2024 году. Для этой цели построят и отремонтируют около 100 ВЗУ.
С помощью национального проекта "Жилье и городская среда" в текущем году удалось построить более семи миллионов квадратных метров недвижимости. Таким образом, жилье получат 19 тысяч дольщиков. А из аварийного фонда переселят порядка восьми тысяч человек к 2024 году.