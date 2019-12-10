Чистая вода, закрытие свалок и жилье – в МО реализуют важные проекты

Спрессованные кубы из жестяных банок на предприятии по глубокой переработке твердых коммунальных отходов в городе Рошаль Московской области

МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. На заседании по нацпроектам "Экология" и "Жилье и городская среда" председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что экологическая обстановка играет важную роль в создании комфортной городской среды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании в режиме видеоконференции. Об этом сообщил телеканал . На заседании по нацпроектам "Экология" и "Жилье и городская среда" председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что экологическая обстановка играет важную роль в создании комфортной городской среды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании в режиме видеоконференции. Об этом сообщил телеканал "360"

Медведев отметил, что оба нацпроекта – "Экология" и "Жилье и городская среда" – неслучайно рассматриваются на одном заседании. По его словам, комфортная городская среда – это и хорошая экологическая обстановка, и заинтересованность всех граждан страны, вне зависимости от того, где они проживают.

В Московской области закроют три мусорных полигона до конца года, еще две свалки рекультивируют. В ближайшее время заработают пять комплексов по переработке отходов.

В 2013 году в области действовали 39 полигонов ТБО. В настоящее время удалось закрыть 25 из них. Совсем недавно прекратил работу полигон "Воловичи" в Коломенском городском округе, а до конца текущего года закроются полигоны в Дмитровском округе и Егорьевске.

В Зарайске, Коломне, Рошале и Серебряных Прудах функционируют четыре комплекса по переработке мусора. Самый большой КПО "Восточный" откроют в Егорьевске в декабре этого года.

По нацпроекту "Экология" 95% подмосковных жителей обеспечат чистой водой к 2024 году. Для этой цели построят и отремонтируют около 100 ВЗУ.