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Новости Подмосковья
2019-12-10T16:28+0300
https://ria.ru/20191210/1562220555.html
Чистая вода, закрытие свалок и жилье – в МО реализуют важные проекты
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РИА Новости

Чистая вода, закрытие свалок и жилье – в МО реализуют важные проекты

16:25 10.12.2019 (обновлено: 16:28 10.12.2019)
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСпрессованные кубы из жестяных банок на предприятии по глубокой переработке твердых коммунальных отходов в городе Рошаль Московской области
Спрессованные кубы из жестяных банок на предприятии по глубокой переработке твердых коммунальных отходов в городе Рошаль Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. На заседании по нацпроектам "Экология" и "Жилье и городская среда" председатель правительства РФ Дмитрий Медведев рассказал, что экологическая обстановка играет важную роль в создании комфортной городской среды. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании в режиме видеоконференции. Об этом сообщил телеканал "360".
Медведев отметил, что оба нацпроекта – "Экология" и "Жилье и городская среда" – неслучайно рассматриваются на одном заседании. По его словам, комфортная городская среда – это и хорошая экологическая обстановка, и заинтересованность всех граждан страны, вне зависимости от того, где они проживают.
В Московской области закроют три мусорных полигона до конца года, еще две свалки рекультивируют. В ближайшее время заработают пять комплексов по переработке отходов.
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В 2013 году в области действовали 39 полигонов ТБО. В настоящее время удалось закрыть 25 из них. Совсем недавно прекратил работу полигон "Воловичи" в Коломенском городском округе, а до конца текущего года закроются полигоны в Дмитровском округе и Егорьевске.
В Зарайске, Коломне, Рошале и Серебряных Прудах функционируют четыре комплекса по переработке мусора. Самый большой КПО "Восточный" откроют в Егорьевске в декабре этого года.
По нацпроекту "Экология" 95% подмосковных жителей обеспечат чистой водой к 2024 году. Для этой цели построят и отремонтируют около 100 ВЗУ.
С помощью национального проекта "Жилье и городская среда" в текущем году удалось построить более семи миллионов квадратных метров недвижимости. Таким образом, жилье получат 19 тысяч дольщиков. А из аварийного фонда переселят порядка восьми тысяч человек к 2024 году.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область
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