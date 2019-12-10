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2019-12-10T16:22+0300
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Путин заявил, что развитие гражданского общества требует внимания
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РИА Новости

Путин заявил, что развитие гражданского общества требует внимания

16:18 10.12.2019 (обновлено: 16:22 10.12.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что развитие гражданского общества требует сейчас особого внимания и дополнительных усилий, он рассчитывает, что глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сделает для этого все необходимое.
"СПЧ стал для общества и средств массовой информации уже привычной аббревиатурой, но в названии нашего Совета как и в его деятельности есть еще одно не менее важное направление - это развитие гражданского общества. Считаю, что оно сейчас требует особого внимания и дополнительных усилий всего Совета. Рассчитываю, что и Валерий Александрович сделает для этого все необходимое и в организационном, и в содержательном плане, в том числе опираясь здесь на лучшие практики Общественной палаты", - сказал Путин на заседании СПЧ.
Валерий Фадеев
6 ноября, 10:48
Глава СПЧ отметил роль прав человека в строительстве гражданского общества
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