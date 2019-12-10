Путин заявил, что развитие гражданского общества требует внимания

"СПЧ стал для общества и средств массовой информации уже привычной аббревиатурой, но в названии нашего Совета как и в его деятельности есть еще одно не менее важное направление - это развитие гражданского общества. Считаю, что оно сейчас требует особого внимания и дополнительных усилий всего Совета. Рассчитываю, что и Валерий Александрович сделает для этого все необходимое и в организационном, и в содержательном плане, в том числе опираясь здесь на лучшие практики Общественной палаты", - сказал Путин на заседании СПЧ.