Путин предложил приравнять премии для правозащитников к госпремиям

"Три последних года ко Дню прав человека у нас было приурочено вручение государственных премий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности... Мной принято решение приравнять статус госпремий в этих сферах к государственным премиям за вклад в развитие науки, техники, литературы, искусства, за достижения в области гуманитарной деятельности. Это касается и размера премии, и самой процедуры награждения ", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.