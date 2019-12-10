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Путин предложил приравнять премии для правозащитников к госпремиям
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РИА Новости

Путин предложил приравнять премии для правозащитников к госпремиям

16:13 10.12.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил приравнять по значимости и финансированию премии для правозащитников к госпремиям по науке и культуре.

"Три последних года ко Дню прав человека у нас было приурочено вручение государственных премий за достижения в области правозащитной и благотворительной деятельности... Мной принято решение приравнять статус госпремий в этих сферах к государственным премиям за вклад в развитие науки, техники, литературы, искусства, за достижения в области гуманитарной деятельности. Это касается и размера премии, и самой процедуры награждения ", - сказал Путин на встрече с членами СПЧ.

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